Jako talentovaný mladík Alfons Mucha (1860 až 1939) teprve hledal svůj malířský styl. Když koncem 19. století vyzdobil stropy domu Dominika Kammela von Hadegger nástěnnými freskami, nikdo netušil, že se 140 let poté stanou tahákem na radnici v Hrušovanech nad Jevišovkou.

Někdejší bankéř, vnuk malíře John (73), přijel na pozvání radních inkognito, jeho návštěvu Hrušovan nad Jevišovkou nicméně Blesk.cz odhalil.

„Jsem potěšen, jak tady přistoupili k restaurování dědečkových novorenesančních fresek. Nádhera,“ reagoval na prohlídku čtyř místností včetně kanceláře starosty.

„Jsme rádi, že tady máme originální střípek do Muchovy malířské epochy. A že nám fresky nikdo neodveze,“ řekl starosta Miroslav Miloš. Alfons Mucha se postupně „podepsal“ v kanceláři starosty, vestibulu, podatelně úřadu a v nové zasedací místnosti. Co jedna místnost, to půl milionu z kasy městysu.

délka: 01:36.00 Video Starosta Moravského Krumlova Tomáš Třetina ke Slovanské epopeji Zdeněk Matyáš

Muchova stezka

John Mucha vítá také projekt Muchovy stezky, která bude spojovat v regionu místa, v nichž Mucha zanechal během života nějakou stopu.

„Začali jsme to probírat nejen s Ivančicemi a Moravským Krumlovem, ale také s Jihomoravským krajem. Už se to rozjíždí, jsou to například i Hrušovany, Kyjov a jiná místa, která jsou propojena s mým dědečkem,“ uvedl John Mucha.

Epopej i muzeum

V Moravském Krumlově lidé navštíví zámek se Slovanskou epopejí zapůjčenou Prahou na pět let. V Ivančicích, kde se Mucha narodil, vznikne přeměnou Památníku Alfonse Muchy moderní muzeum.

Od srpna mají zájemci k dispozici nového audioprůvodce Ivančicemi s 11 zastaveními, která s Muchou nějak souvisejí. Hlas průvodci propůjčil právě vnuk malíře John Mucha.

Zapojit se mají také Hrušovany nad Jevišovkou právě kvůli opraveným freskám z malířova raného období.