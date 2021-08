Skvělou kariéru měl malíř Alfons Mucha (†78) teprve před sebou, slavnou Slovanskou epopej vytvořil až o čtvrtletí později. I tak jsou jeho prvotiny na stropech radnice v Hrušovanech nad Jevišovkou z 80. let 19. století udivující. Veřejnost si je mohla prohlédnout v pátek a v sobotu včetně fresky na stropě v úřadovně starosty.

„Odkrýváme je postupně od roku 2016. Po kanceláři starosty, vestibulu a podatelně úřadu nyní restaurátoři dokončili opravu v nové zasedací místnosti,“ prozradil starosta Miroslav Miloš. Co jedna místnost, to půl milionu z kasy městysu.

Radní o víkendu Muchovo rané dílo na zakázku tehdejšího majitele domu Dominika Kammela von Hadegger zpřístupnili veřejnosti. „Jsme rádi, že tady máme originální střípek do Muchovy malířské epochy. A že nám fresky nikdo neodveze,“ rýpl si starosta do věčného stěhování Slovanské epopeje mezi Prahou a Moravským Krumlovem. V září si přijede rané dílo svého dědečka do Hrušovan prohlédnout i malířův vnuk John Mucha.

Na začátku kariéry

Alfons Mucha (1860-1939) v Hrušovanech pobýval od roku 1882. Hrabě Eduard Khuen-Belasi jej požádal o výzdobu freskami v jídelně nově postaveného zámku Emmahof. Nástěnné malby byly Muchovým prvním vážnějším úkolem.

Podle znalců je zřejmé, že nebyl ovlivněn starými mistry, ale moderními ilustrátory. Po Emmahofu obdržel zakázku i na výzdobu stropů současné hrušovanské radnice.

