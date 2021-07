Kozoroh

Patříte k nejpilnějším znamením zvěrokruhu a pracujete vlastně pořád a ani si to neuvědomujete. Neumíte ani odpočívat. Vydržíte to jen chvíli a pak zase něco děláte. Milí Kozorozi, je před vámi prodloužený víkend a ten by měl být zasvěcen relaxaci!