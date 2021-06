Střelec

Vaše akční povaha prahne po dobrodružství. Bez adrenalinu totiž dlouho nevydržíte. V práci vás to moc nebaví, proto neodvádíte ani excelentní výkony. Je to takový průměr a na to u vás není nadřízený zvyklý. Zato se vám pracuje dobře v týmu.