Nejprve vzduchem poletují „jen“ utržené plechy garáží. „Pojď se podívat! To máme po autě!,“ volá muž na ženu. Ta není schopna slova jen údivu. Vítr začíná přitvrzovat. „Ty vo*e, strom! A další! A na baráky! A další,“ komentují vyděšení manželé pohled na vzrostlé stromy, které jdou k zemi jako třísky.

délka: 02:44.64 Video Obraz zkázy: Takhle tornádo zdevastovalo Starou Bažantnici v Hodoníně pro Blesk.cz - Pavel Šilt

V pokoji se náhle úplně setmí, když hledáček na mobilu opět najede na okno, je vidět ta zkáza: „My máme střechu činžáku pryč! Všechny stromy oholené!,“ manželé jsou v šoku. „Ještě, že jsem tu pojistku nezrušil,“ hlesne muž.

Málem ho to "vycuclo"

„Bylo to děsivé. Mysleli jsme si nejprve, že hoří protější činžák. Pak se ale objevil ten strašný vír,“ svěřil se Blesk.cz autor videa Pavel Šilt.

„Natáčel jsem to s rukou vystrčenou z okna. Jak se to blížilo, honem jsem zavřel okno. Tak tak že to šlo, táhlo mne to ven,“ dodal.

Měli jsme štěstí, že to vydržela skla, sousedům praskla a tornádo jim řádilo i vevnitř. Z kuchyně na druhé straně bytu jsme pak viděli, jak to rve střechu,“ podotkl.

Bažantnice už není samý strom

„Je to pohled do ulice Ivana Olbrachta a následně pak i na Červené domky,“ upřesnil Šilt. Řádění tornáda zcela zpustošilo celé hodonínské čtvrti. Kromě Pánova to nejhůře odnesla právě stará Bažantnice, odkud jsou mrazivé záběry na ničivý vír beroucí vše kolem sebe do smrtící spirály.

„Naše Bažantnice byla proslulá svým masívním zalesněním. Bohužel, byla,“ posmutněl.

Podle něj bylo tornádo tak silné, že se pokoušelo vysát i útroby činžáku. To se naštěstí nepovedlo, a tak vítr odnesla a zničil střechu, chodby a okna.