Osm zručných chlapů od tesaře, elektrikáře, pokrývače po hasiče včetně jedné zdatné ženy nezahálelo ani na minutu. V jedné z nejvíce zasažených obcí dostali přidělené kácení stromů a úklid kolem závodu Groz-Becker, kde tornádo zbořilo celou halu, zničilo zdravotní středisko a rozházelo auta do okolí.

Tornádo ONLINE: Šest obětí, škody za desítky miliard a až pět milionů za zničené domy

„Člověk se dívá kolem sebe a neumí to ani popsat. Snažíme se situaci odlehčit humorem, ale moc to nejde. Lepší je se soustředit na práci a nic mimo to si nepřipouštět,“ podotkl Grzegorz. Jeho kolega Martin (19) má pro následky živlu, v jejichž centru se ocitl, jediné slovo – děsivé.

délka: 01:25.72 Video Parta ze severu pomáhá na jihu FM Lužice Jana Gartnerová

Pomoc bude potřeba dlouho

Karel (51) ukazuje na auto, kterým tornádo mrštilo až do druhého patra polorozbořené haly. „Stále se mi honí hlavou myšlenka, jaké mám štěstí, že se tato katastrofa neodehrála u nás,“ hlesne.

Muži si sebou vzali stany a spacáky, aby nebyli nikomu na obtíž. „Někde je tu večer rozbalíme. Chceme makat až do nedělního večera,“ slibují dobrovolníci z Frýdku-Místku, Morávky a Českého Těšína.

„Bude potřeba strašně moc rukou. Místní se bez vás lidi neobejdou, přijeďte. Je tady práce na měsíce, bez pomoci na roky,“ vzkázal Grzegorz.

VIDEO: V Lužici živel poničil 120 objektů.

délka: 00:13.57 Video V Lužici živel poničil 120 objektů Zdeněk Matyáš