Střelec

Momentálně máte mnoho nápadníků, kteří se o vás ucházejí. Nejdříve vám to imponovalo, teď je to k vzteku. Ale můžete si za to sami! Pokud se vám do vztahu nechce a preferujete jen letní lásku, bude to složité. Třeba se do některého z nich zamilujete!