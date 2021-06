Strávit dovolenou v tuzemsku letos podle průzkumu státní agentury CzechTourism plánuje 76 procent Čechů. V průměru bude trvat 13 dní, lidé za ni utratí 6840 korun na osobu, což je o 700 Kč více, než uváděli loni. Nejčastěji se Češi chystají do Jihočeského kraje a na jižní Moravu, naopak nejméně domácích turistů plánuje dovolenou prožít v Praze a Pardubickém kraji. Nejvyhledávanějším typem ubytování jsou penziony, do kterých se chystá 45 procent lidí, neplaceného ubytování u známých či u přátel využije 29 procent Čechů, do kempů pojede 29 procent respondentů. Výsledky aktuálního průzkumu představil dnes novinářům ředitel CzechTourismu Jan Herget. Průzkum se uskutečnil v květnu mezi 1000 lidí.