Rak

Do práce jindy chodíte vcelku rádi, ale nyní každý den proklínáte. Nic se vám nelíbí a děláte mnoho chyb. To tak nejde dál. Pokud si chcete udržet svou pozici, musíte zabrat. Je to těžké, ale jiná cesta nevede. Zatněte zuby a zocelte se.