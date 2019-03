Štír

Úterní ráno se ponese v duchu příjemného probuzení. Už to není rychlé pondělí, ale rozvážné úterý. Zasaďte se o to, abyste se dostali k šéfovi co nejblíže. Musí si vyslechnout nenásilnou formou vaše nápady. Malá finanční odměna by totiž přišla vhod.