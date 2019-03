Město bude podle primátorky Markéty Vaňkové (ODS) rozděleno na tři zóny, regulace parkování bude platit pouze v pracovních dnech. „Dělení na rezidenty (bydlící) a abonenty (firmy) zůstává. Rezidenti budou ročně za první vozidlo platit 200 korun, abonenti 4000 korun,“ řekla Vaňková. To je o 200, respektive 2 000 korun méně než dosud.

Změní se dopravní značení, nařízení, ceník i celé technické nastavení. „Věřím, že celý systém bude možné na podzim spustit,“ doufá Vaňková.

Červené, modré a zelené Brno

Město bude podle nové koncepce rozděleno na tři oblasti, podle barev červenou, zelenou a modrou. Zóna A bude odpovídat dosavadní oblasti 1-01, bude tedy zahrnovat historické jádro města. V této oblasti bude parkování regulováno 24 hodin denně a bude stát 40 korun na hodinu.

Zóna B bude zahrnovat oblasti, které tvoří prstenec okolo historického jádra a jsou ohraničeny přibližně ulicemi Šumavská, Hrnčířská, Pionýrská, Drobného, Traubova, Francouzská, Cejl, Vlhká, Úzká, Poříčí, Křížová, Mendlovo náměstí, Úvoz a Veveří. Také v této zóně bude regulace 24 hodin denně a cena za parkování bude 30 korun na hodinu.

Všechny další oblasti budou spadat do zóny C, kde bude cena od 17 do 6 hodin za 20 korun na hodinu.

Invalidé budu moci parkovat všude

V zóně A bude možné jednou denně parkovat prvních 30 minut zdarma, v zónách B a C bude možné takto parkovat tímto způsobem po dobu jedné hodiny. Ve všech zónách bude umožněno osobám, které mají průkaz ZTP/P a současně parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením, parkovat 3 hodiny v jedné vymezené oblasti jednou za den bezplatně.

Parkovat navíc budou moci kdekoli, i mimo vyhrazená parkovací místa. Pro tento účel si musí dotčená osoba vyřídit zvláštní návštěvnické parkovací oprávnění, které bude také vydáno bezplatně.

Rezidentům i abonentům se parkování zlevní

Pro návštěvníky bude zavedeno nové dlouhodobé návštěvnické parkovací oprávnění, které bude možné využívat v parkovací zóně B od 6 do 17 hodin. Týdenní bude stát 400 korun, měsíční 1200 korun a roční 12 000 korun.

Rezidenti levnější o tisíce

Upraví se i podmínky parkování pro rezidenty. Ti nově za první auto zaplatí 200 korun, o 400 korun méně než nyní, za druhé 8 000 korun, což je o 7 000 korun méně a za každé další 12 000 korun, což je o 18 000 korun méně. K dispozici budou mít rezidenti znovu i volné parkovací hodiny například pro své blízké.

Abonenti ušetří trochu

První vozidlo abonentů bude stát 4000 korun, druhé a každé další 18 000. To je vždy o dva tisíce korun méně než nyní.

Parkovací oprávnění pro rezidenty a abonenty bude možné získat na základě stejných požadavků, které platily dosud – žadatel tedy musí mít v oblasti místo trvalého pobytu nebo tam vlastnit nemovitost, v případě abonentů pak například sídlo firmy.

Zaplatit půjde i esemeskou

V souvislosti se změnou koncepce zavede Brno nové metody platby za návštěvnické parkovací oprávnění, a to prostřednictvím textových zpráv a aplikace pro chytré telefony. „Další oblasti placeného stání se potom ve městě budou nadále zavádět postupně, a to především s ohledem na potřeby organizace dopravy a také na preference dotčených městských částí a jejich obyvatel,“ doplnil radní pro dopravu Petr Kratochvíl (ODS).

VIDEO: Parkování v modrých zónách v Brně kontroluje speciální vůz.