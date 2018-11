Více než 4,5 tisíce nových míst pro zaparkování osobních aut chce do čtyř let vybudovat brněnský magistrát. Radnice je chce rozmístit po různých částech města. Vzniknou hlavně tam, kde zaparkovat je dnes obrovský problém, například u Dětské nemocnice v Černých Polích.

Nová parkovací místa mají vytvořit Brněnské komunikace. „Už do konce března 2019 mají zajistit vypracování projektové dokumentace, zajištění všech potřebných povolení a výběru dodavatele pro parkoviště P+R v lokalitě Líšeň – Zetor. Tam by mohli řidiči parkovat již příští rok,“ uvedla mluvčí brněnského magistrátu Jana Vašíčková.



Jednotlivá velkokapacitní parkoviště budou mít kapacitu od 300 do 2000 míst. Rozhodovat budou na potřeby dané lokality, dopravní napojení a dispoziční možnosti. Jejich příprava by měla probíhat ve stejnou dobu tak, aby byla všechna parkoviště postavena do roku 2022.

Kde vzniknou nová parkovací místa?

*Královo Pole - nádraží (300 míst)

*Purkyňova (490 míst)

*Líšeň – Zetor (210 míst)

*Fakultní nemocnice Bohunice (2000 míst)

*Veveří – Šumavská (400 míst)

*Žlutý kopec – Tomešova (250 míst)

*Sportovní (450 míst)

*Fakultní nemocnice – dětská nemocnice (450 míst)

VIDEO: Zavedením modrých zón se pro mnohé řidiče stalo zaparkování v Brně neřešitelným problémem.