Záznam kamery ukazuje, jak řidiči vjíždějí do stavby doslova jak stádo. Co na tom, že uzavřený úsek byl oddělen kužely.
Hromadně vjížděli mezi ně a dostali se tím do pravého jízdního pruhu, který ovšem nyní využívají výhradně silničáři, kteří tam pracují.
Slepé rameno
Ti byli zaskočeni, když zjistili, jaké množství aut k nim jede. Podobně rozčarovaní museli být ale i řidiči, když zjistili, že vjeli do slepého ramena, ze kterého se dostanou jedině tak, že auto otočí a pojedou nazpět.
Desítky řidičů vjely na křížení D1 a D2 v Brně do stavby. (leden 2026) Policie ČR
„Ne vždy se vyplatí jet podle auta před vámi, může to být vozidlo mířící na stavbu, nebo může jeho řidič udělat chybu,“ upozornil mluvčí policie Pavel Šváb. Podle kterého policie na kritický úsek vyhradila zvýšený počet policejních hlídek.
Pokračování přestavby
Důvodem zmatku je další etapa přestavby křižovatky dálnic D1 a D2 v Brně. Silničáři od pondělí 5. ledna uzavřeli jízdní pás na dálnici D1 směrem na Ostravu. Aktuálně se jezdí po dálnici dvěma zúženými pruhy v každém směru. Některé sjezdy a nájezdy jsou zcela uzavřené a musí se sjíždět jinými exity.