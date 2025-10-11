„Stanjurovy“ peníze přece chybí! Dálnici na jihu Moravy brzdí nedostatek peněz, potvrdil šéf ŘSD
Nynější výše rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI), tedy i Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) ohrožuje na jižní Moravě několik staveb, které by chtěli silničáři příští rok zahájit. Je to například nový dálniční exit na D1 v Brně na Černovickou terasu či obchvaty Bučovic a Břeclavi, řekl novinářům generální ředitel ŘSD Radek Mátl. Určitě podle něj nehrozí, že by nebyly peníze na stavby, které už letos začaly.
Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) má podle vládou schváleného rozpočtu příští rok hospodařit se 144,6 miliardy korun, což je o 15,7 miliardy Kč méně proti schválenému rozpočtu fondu na letošní rok. Ministerstvo dopravy navrhovalo rozpočet 187 miliard. Podle Sdružení pro výstavbu silnic nynější výše rozpočtu ohrozí dokončení dálniční sítě a znemožní zahájení výstavby dalších projektů.
Zatím žádnou stavbu z plánovaných silničáři neškrtli. „Dnes je to politický problém, ne náš. Čekáme na vyřešení rozpočtu a přizpůsobíme se, ale potřebujem vědět, na čem jsme. V současném rozpočtu peníze na některé stavby nejsou, ale věřím, že se situace změní,“ řekl Mátl.
Podle něj je ale potřeba také to, aby politici řekli, jak budou vypadat rozpočty pro roky příští, protože řada staveb je rozložena do více let a jde o stavby finančně velmi náročné. Obchvat Břeclavi se má stavět čtyři roky a cena se odhaduje na téměř 2,5 miliardy korun, obchvat Bučovic by se měl stavět tři roky a má stát tři miliardy korun. Exit na Černovické terase by se měl budovat čtyři roky a předpokládaná cena je 1,8 miliardy. „Je potřeba rozjet debatu, jak budou vypadat rozpočty v dalších letech, abychom se stejně jako letos nebavili za rok znovu,“ řekl Mátl.
Pro stavbu dálničního exitu už silničáři aktuálně chystají výběrové řízení na zhotovitele, zastavovat ho zatím nebudou. Stejně tak stavby zmíněných obchvatů jsou před vypsáním výběrového řízení.
Naopak Mátl předpokládá, že se nebude odkládat rekonstrukce silnice I/53 mezi Pohořelicemi na Brněnsku a Lechovicemi, protože jde o návozovou trasu pro stavbu dalších bloků v jaderné elektrárně v Dukovanech. „To je priorita státu a věřím, že na ni se peníze stoprocentně najdou,“ dodal ředitel ŘSD.
