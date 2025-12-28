Řidiči pozor! Dálniční známky s novým rokem opět podraží!
Společnost Cendis, která má na starosti systém elektronických známek, očekává, že za letošní rok vybere na dálničních známkách 8,46 miliardy korun. Do konce listopadu bylo prodáno 9,36 milionu kusů známek v celkové hodnotě 7,75 miliardy korun. ČTK to sdělila mluvčí Cendis Radka Nastoupilová. Loni řidiči koupili 9,04 milionu dálničních známek za 7,21 miliardy korun. Dálniční známky od 1. ledna zdraží.
„Ke konci roku očekáváme tradičně vysoké prodeje, protože do půlnoci 31. prosince 2025 lze dálniční známku koupit za stávající cenu, čehož chce řada řidičů využít,“ uvedla Nastoupilová s tím, že do 22. prosince vybral stát na známkách 8,2 miliardy korun.
Do konce listopadu řidiči koupili nejvíce desetidenních známek, a to 3,79 milionu kusů. Ročních se prodalo 2,4 milionu, jednodenních 2,22 milionu a měsíčních přes 950 000 kusů.
Celkem 12 let byla cena celoroční známky 1500 korun, v březnu 2024 se zvýšila na 2300 Kč a letos v lednu na 2440 korun. S novým rokem vzroste o 130 korun na 2570 Kč. Auta na stlačený a zkapalněný zemní plyn a biometan mají poplatky za užívání dálnice zhruba poloviční, majitelé plug-in hybridů, tedy dobíjitelných vozů s elektrickým i spalovacím motorem, mají cenu zhruba čtvrtinovou. Zvýší se také ceny známek na kratší dobu. Bez poplatku zůstávají plně elektrická vozidla a auta na vodík.
Sazba se zvyšuje na základě růstu spotřebitelských cen k červnu předchozího roku v kombinaci s meziročním nárůstem délky dálniční sítě. Ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD) v polovině prosince uvedl, že vláda nebude dálniční známky dále valorizovat. Pro rok 2027 by se tak ceny neměly zvyšovat. Zvažuje však zrušení nulové sazby pro elektrická auta, mohla by ale mít nižší sazby.
V Česku byly dálniční poplatky zavedeny od ledna 1995, v roce 2021 nalepovací kupony nahradily elektronické dálniční známky. Auta nad 3,5 tuny platí na dálnicích a některých silnicích první třídy mýtné podle ujetých kilometrů. Příjem z dálničních známek využívá Státní fond dopravní infrastruktury k financování dopravních staveb.
