V květnu 2007 se díky signálu z dětské chůvičky provalilo otřesné týrání dvou malých bratrů (tehdy 7 a 9). Ti byli brutálně mučeni pálením cigaret, odřezáváním masa, nutili je jíst výkaly, byli biti, svazování… Jednou z trapiček byla i Hana Bašová, která si nechávala říkat teta Nancy.

Soud všechny aktéry tzv. Kuřimské kauzy potrestal a Bašová si odnesla sedmiletý trest s desetiletým zákazem práce s dětmi.

Bojovník se sektami Jakub Jahl přišel nyní se šokujícími zjištěními, čemu se v současnosti – po 19 letech - odsouzení tyrani věnují. Bašová se podle něj po propuštění z basy přejmenovala na Hanu Bergmannovou a pod pseudonymem Sofie Helfert ilustruje dětské knížky a nejen to!

„Dělá workshopy pro děti a učí je kreslit. Maminky, které se s ní stýkaly, mi potvrdily, že pořádala kurzy, kam chodily s malými dětmi. Její cíl byl dostat se přes ilustrace dětských knížek do prostředí dětí. Některé se mi svěřily, že jim dávala rady, že se mají ke svým dětem chovat přísně a dokonce jim i nabízela, že je bude hlídat,“ řekl pro Blesk.cz Jahl.

Týrání tehdy malých chlapců (7 a 9) bylo naproto šokující. Podíleli se na něm nejbližší členové rodiny.
Brno - Krimi Šok po 19 letech: Tyrani z „kuřimské kauzy“ se nadále pohybují kolem dětí!

Vydavatelství se distancovalo

Vydavatelství Triton, pod kterým knihy ilustrované Sofií Helfert vycházely, vydalo ve středu 11. listopadu zdrženlivé prohlášení, podle kterého o minulosti ilustrátorky nevěděli, ale každý člověk má právo na nápravu a nový začátek.

Jen o den později ale učinilo razantní krok. „Rozhodli jsme se s touto ilustrátorkou s okamžitou platností ukončit spolupráci,“ informoval ředitel Stanislav Juhaňák.

Knihy Sofie Helfert přestala poskytovat například i Městská knihovna a infocentrum Smržovka a spolupráci s ní ukončil i DDM Vikýř, pro který v minulosti ilustrovala omalovánky.

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Někteří znovu pracují s dětmi!

I další osoby zapletené v kauze Kuřim se podle Jakuba Jahla točí kolem dětí. „Zjistil jsem, že Jan Turek, bývalý vychovatel skautského oddílu Mravenci, kde se pohybovala většina lidí z kuřimské kauzy, organizoval na Karlovarsku festival pro rodiny s dětmi Nádam,“ podotkl Jahl.

Okolo 13. skautského oddílu, jenž se transformoval právě z Mravenců, které založil Josef Škrla. „Navíc se stále stýkají a kamarádí s pachateli po jejich propuštění,“ dodává.

Podle jeho slov má šokující informace i o dalších odsouzených. „Máme dost šílené informace i o Mauerových a Janu Škrlovi, musíme je ale ještě všechny ověřit,“ dodal pro Blesk.cz Jahl.

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Týraní žijí v ústraní

Dvojice týraných chlapců, kterým je dnes kolem 30 let, si své soukromí taktéž pečlivě střeží. Po soudu byli svěřeni do péče svých prarodičů, v současnosti žijí pravděpodobně pod jiným jménem. Zda jsou v kontaktu s matkou Klárou Maurerovou, není známo, těsně po propuštění je však pravidelně navštěvovala.

Aby se podobným věcem zamezilo, od 1. ledna 2027 začne platit dětský certifikát, což je osvědčení bezúhonnosti pro osoby pracující s dětmi prokazující, že se v minulosti nedopustily závažných trestných činů.

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Kdo byl kdo v kauze Kuřim

*Klára Mauerová – Matka týraných chlapců, odsouzená k devíti letům vězení, v říjnu 2013 podmínečně propuštěna.

 

*Kateřina Mauerová – Teta týraných chlapců, údajná iniciátorka týrání, odsouzena na deset let, z vězení propuštěna v červenci 2014.

 

*Barbora Škrlová alias Anička či Adam –  Za údajný podíl na týrání byla odsouzena na pět let, na podmínku ale byla propuštěna už v únoru 2012. Její zdravotní stav podle znalců vyžaduje trvalý dohled opatrovníka.

 

*Hana Bašová alias teta Nancy - Společně s Kateřinou Mauerovou pracovala v Domě dětí a mládeže Paprsek. Soud ji potrestal sedmiletým vězením.

 

*Jan Turek – bývalý vedoucí skautského oddílu. Soud ho potrestal pěti lety vězení.

 

*Jan Škrla - bratr Barbory Škrlové, syn Josefa Škrly. Byl odsouzen na sedm let vězení.

 

*Josef Škrla - otec Barbory a Jana, vedoucí skautského turistického oddílu Mravenci. Podle některých spekulací stojí v pozadí celé kauzy. Policii se ho nepodařilo vypátrat, nakonec dostal jen podmínku za zpronevěru.

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Kuřimská kauza: Co vás nejvíc zajímalo?
Zdroj: pdc, icp, Jedlička, Železný, Chebotareva
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Hana Bašová alias teta Nancy.
Hana Bašová alias teta Nancy.
Autor: Reprofoto ČT

 