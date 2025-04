Trvalo to sice o dva měsíce méně, než byl plán, ale i tak se to zdálo nekonečné. Silničáři v pondělí otevřeli nové dva pruhy dálnice D1 v Brně. Okamžitě zmizely nekonečné kolony! Radost z hladkého průjezdu ale bude trvat jen pár měsíců. Už na podzim se začne opravovat „matka křižovatek".

Řidiči tam běžně čekali i půl hodiny. Úsek D1 mezi 194. a 196. kilometrem je podle silničářů nejvíce vytíženým úsekem dálnice v ČR. Lemován je přípojkami dálnic D2 na Bratislavu a D52 na Vídeň.



Radost je krátká

Silničáři tam 20 měsíců rozšiřovali vozovku ze čtyř na šest pruhů. Pracovali i o víkendech a přes zimu. „Práce to sice prodražilo, ale rozšíření je dokončeno o 70 dnů dříve, než byl plán,“ nadchlo ředitele Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Radka Mátla.

Řidiči projíždějící Brnem mohou nyní jásat, a to až do podzimu. Pak se silničáři do kritického místa vrátí. Pustí se do křižovatky dálnic D1 a D2, do tzv. matky křižovatek, kde denně projede až 80 tisíc aut. Práce mají trvat cca 20 měsíců a ŘSD počítá s náklady 3,2 miliardy korun.



V pondělí dokončený úsek, který stál 1,15 miliardy korun je první vlaštovkou rozšíření D1 u Brna.

