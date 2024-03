Nutná obrana! Šokujícím obratem skončil v pátek soudní proces u Krajsjkého soudu v Brně, který řešil krvavou tragédii z loňského června. Tehdy měl Roman R. (37) podle obžaloby u zastávky MHD v Přístavní ulici v Brně po předchozím konfliktu bodnout nožem Nikolase Z. (†23). Cizinci hrozilo za vraždu až 18 let, žalobce však kvalifikaci změnil na zabitíva a žádal trest kolem pěti let vězení. Soudkyně Dita Řepková nakonec inženýra kybernetiky z Ukrajiny zprostila viny, šlo o nutnou obranu!

„Nešlo o trestný čin, byly naplněny všechny znaky nutné obrany," řekla Řepková a dala tak za pravdu argumentaci obhajoby. Zároveň upozornila, že někteří svědkové ze strany oběti u soudu lhali a popisovali incident jako útok cizince nožem na trojici mladíků.

Hlučeli v tramvaji

Roman R. jel s přáteli tramvají na ohňostroj na přehradu, skupinka Romů ale začala v tramvaji hlučet. Pouštěli si hudbu, dělali hluk, houpali se na držadlech. „Když už to bylo nesnesitelné, požádal jsem je, aby toho nechali,“ uvedl Roman R., který je inženýr kybernetiky z Charkova, v Česku pracuje dva roky.

V tramvaji sklidil ,nadávky. Po vystoupení na zastávce následovaly ned tři útoky zemřelého mladíka a jeho dvou kamarádů. Mimo jiné Romana R. udeřili opakovaně pěstí do hlavy, kopali do něj.

Bál se o život

Soudkyni Ditě Řepkové řekl, že byl napaden a měl strach o život. „Zleva jsem dostal pěstí do hlavy, zprava do ucha. Snažil jsem se krýt, ale začalo mi už hučet v uších a cítil jsem, že můžu ztratit vědomí. Cítil jsem se hrozně, mohli mě zabít,“ popsal obžalovaný.

Z batohu vytáhl rychle nůž a párkrát jím švihl ze strany na stranu. „Necítil jsem žádný odpor,“ dodal. Roman R, který byl stíhán na svobodě. Při posledním útoku skončil na zemi. Sáhl po noži a podle svých slov s ním někiólikrát máchl.

„Byla to donucená sebeobrana, nehodlal jsem nikoho zranit nebo se dotknout, dokonce jsem ani nevěděl, že jsem se do někoho strefil,“ řekl soudu. Nikolase Z. (†23) bodl do břicha, kde osudově zasáhl břišní tepnu. Mladík zemřel v nemocnici. Dalšího z útočníků, Milana D., zasáhl pod levou lopatkou..

Zraněný: Dali jsme mu pár granátů

U soudu vypovídal i Milan D., kterého obžalovaný bodl pod lopatku. Nepopíral, že se skupina asi 15 Romů chovala v tramvaji nepřístojně.

„V šalině jsme si pustili na plné pecky muziku, zpívali jsme, někteří kouřili. Pak jsme se pohádali s pánem, on nás okřikl. Pak jsme vystoupili, pána jsme napadli. My tři jsme mu dali pár granátů (ran - pozn. red,) do obličeje,“ vypověděl Milan D.

Toho v mezidobí za útok na Ukrajince potrestal Městský soud v Brně za výtržnictví 10 měsíci vězení s dvouletou podmínkou.

Zabití vs. nutná obrana

Státní zástupce Petr Bejšovec původní hodnocení coby vraždu v pátek změnil na zabití a ublížení na zdraví. Pro Romana R. žádal trest kolem 5 roků vězení.„Šlo o překročení hranice pro nutnou obranu," řekl Bejšovec.

Obhájce Romana R. žádal zproštění obhajoby. Výpovědi svědků ze strany zemřelého mladíka a jejich popis události označil za lživé. „Obrana mého klienta byla přiměřená útoku, kterému čelil. Jak jinak by měl obyčejný člověk v takové situaci bránit?" řekl obhájce.. tomu, čemu čelil.

Senát v čele se soudkyní Ditou Řepkou dal obhajobě za pravdu..Rozsudek není pravomocný, žalobce si vzal lhůtu pro vyjádření.

VIDEO: Původní záměr rozloučit se s Nikolasem (†23) se změnil loni v červnu v hlasitou protiukrajinskou demonstraci.

Video Video se připravuje ... Stovky lidí se v Brně sešly uctít památku zavražděného Roma Nikolase. Hynek Zdeněk