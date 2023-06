„Chceme vyslovit naši upřímnou soustrast všem pozůstalým a celé romské komunitě. Člověk přišel o život a to je to nejhorší, co se mohlo stát. Nám Ukrajincům to není jedno. Soucítíme s vámi. Chceme, aby se neeskalovalo žádné násilí, aby tato tragická událost se nebrala jako etnický zločin. Rádi bychom, abychom i nadále žili v míru, přátelství a pochopení,“ řekla na improvizovaném pietním místě prezidentka Ukrajinské iniciativy Jižní Morava Ilnara Dudashová.

délka: 00:33.81 Video Video se připravuje ... Ilnara Dudashová, zástupkyně ukrajinské menšiny v Brně, přišla na místo vraždy Nikolase D. (†23). Z ní je obviněn Ukrajinec (37). Jiří Nováček

Dále uvedla, že ukrajinská a romská menšina natočila společné video. „Na internetu toho koluje hodně. Emoce jsou velmi napjaté. Obě komunity jsou hodně vystrašené. Budeme se snažit předcházet dalšímu napětí,“ dodala Dudashová.

Demosntraci odvolala

Svolavatelka sobotní demonstrace Žaneta Plachetková ve středu oznámila, že akci ruší. „Chtěla jsem šířit, že to nebyl a kolektivní vina, a aby byl případ spravedlivě vyšetřen. Akorát se toho chytli ti nesprávní lidé, kteří celou akci převrátili. Bojím se toho, že kdyby se ta demonstrace uskutečnila, tak by pak vznikly fatální následky,“ uvedla Plachetková ve svém prohlášení.

Situaci se totiž snaží využít jindy ostře protiromsky laděné a také prorusky smýšlející skupiny. K vážnému střetu mezi Romy a Ukrajinci už došlo v pondělí na Dominikánském náměstí. Skupinka mladíků tam házela židle po dvou Ukrajiních, kteří seděli u restaurace na předzahrádce.

Od pořádání demonstrace pod vypjatými emocemi varovaly i další romské autority. „Moc bych chtěl dopředu varovat. Aby nedošlo k potyčkám. Hlavy jsou horké. Je třeba se zklidnit. Nikolas, jak jsem ho znal, by tohle nechtěl. Chtěl by, aby se vše vyšetřilo spravedlivě,“ uvedl například Erin Kováč (46).

Muž je ve vazbě

K tragédii došlo v sobotu vpodvečer, kdy tisíce lidí mířily na ohňostrojovou show na Brněnské přehradě. Podle dostupných informací se do sebe nejprve slovně pustili Romové a Ukrajinci v tramvaji. Záminkou měla být hlasitá hudba, kterou si romští mladíci pouštěli.

Střet vyvrcholil na zastávce Přístaviště, kde jeden z Ukrajinců měl pobodat Nikolase, který na následky zranění v nemocnici zemřel. Druhý zraněný mladík, Nikolasův bratr, byl po ošetření propuštěn. Vazební soud poslal Ukrajince v úterý do vazby. Policie zatím shromažďuje důkazy a vyhodnocuje velké množství videozáběrů.