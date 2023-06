Náměstek brněnské primátorky Robert Kerndl (ODS) se dostal minulý týden na soukromé akci do potyčky s radním Filipem Chvátalem (KDU-ČSL). Ten má nyní po incidentu zlomený prst v dlaze. Oba politici spor potvrdili, nechtějí ho však komentovat. Vztahy v koalici to podle nich nenaruší.

Incident se odehrál na soukromé oslavě narozenin v historické Konírně na hradě Špilberk v Brně. Na večírek dorazily desítky politiků a úředníků z magistrátu a prakticky celé vedení města.

Vzal ho do kravaty

Podle jednoho ze svědků odstartovaly melu nadávky náměstka primátorky Roberta Kerndla (ODS) radnímu Filipu Chvátalovi (KDU-ČSL), s nímž sedí v koalici. „Kerndl pak vzal Chvátala do kravaty, praštil ho do břicha a spadli na zem. Chvátalova asistentka pak v emocích vrazila Kerndlovi facku,“ popsal svědek vyhrocenou situaci pro server denikn.cz, který o případu informoval. Zda se mohl pod trapný výjev podepsat alkohol, nedokázal říci.

Zlomený prst

Chvátal z potyčky vyvázl se zlomeným prostředníčkem pravé ruky. Podle fotografie na jeho facebookové stránce jej má v v dlaze. Oba aktéři incident potvrdili České televizi. „Beru to jako uzavřenou záležitost a nechci to komentovat. Je to osobní věc mezi námi a vztahy v koalici to nenaruší,“ vzkázal Chvátal.

„Vše jsme si vyříkali a zůstáváme i nadále přáteli. Stejně tak platí, že drobné nedorozumění nemůže jakkoliv narušit vztahy v dobře fungující koalici,“ reagoval náměstek Kerndl.

Potyčka šokovala přítomné. Někteří účastníci se snažili oba kohouty od sebe odtrhnout. Radní Chvátal druhý den nepřišel na zasedání rady a magistrát také zrušil pravidelný tiskový brífink pro novináře.

Bez komentáře

Většina brněnských radních odmítla věc komentovat. Na večírku byla například také radní Irena Matonohová (STAN). „Přišla jsem později a musela jsem odcházet dřív, takže jsem u incidentu samotného nebyla. Slyšela jsem už tolik různých verzí, že si netroufám cokoliv říct,“ řekla.

Podle ní ale nebude mít incident na vztahy v koalici vliv. „Tyto soukromé záležitosti by neměly zasahovat do profesionálních vztahů. Pokud by se to stalo, budeme to řešit,“ uvedla radní.

VIDEO: V Brně trvají hádky kolem osudu stadionu Za Lužánkami. délka: 20:09.00 Video Video se připravuje ... Lužánky k zemi? Stadion musí pryč, říká radní. Šok a účelovost, tvrdí opozice isport.tv