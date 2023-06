Letiště Brno letos očekává, že pokoří rekord v počtu odbavených cestujících. Pomoci by jí v tom měli i dvě nové destinace – Černá Hora a Thajsko.

Do Brna ve středu poprvé přiletělo letadlo na pravidelné charterové lince z černohorského Tivatu, která je jednou z 27 letních charterových linek. Právě ty by měly Brno zajistit 600 tisíc odbavených cestujících, což by byl rekordní počet.

Charterový spoj do Černé Hory provozuje společnost Air Montenegro a létá se ve čtvrtek a v sobotu do 23. září. Kapacita letadla je 116 cestujících.

Dva tisíce letů za léto

Pravidelné linky létají do Londýna a v letním letovém řádu také do italského Bergama. „V létě se uskuteční zhruba 2000 letů. Bude to tedy velmi náročná letní sezona, ale jsme za ni rádi,“ řekl vedoucí úseku provozu Radek Lang.

V minulých letech i kvůli covidu byly totiž některé roky slabší a bez charterových letů bývá na letišti minimální provoz. Loni bylo odbaveno 480 tisíc lidí.

Jedním z oživení brněnského letiště bude letos v zimě také charterová linka do Thajska, kterou bude ve spolupráci s dopravcem zajišťovat cestovní kancelář Čedok. Nepůjde si koupit samostatně letenku, ale zájemce si musí koupit celý zájezd. Čedok očekává, že i tak bude zájem takový, že letadlo bude plně obsazené.

