Bylo 19. února, krátce před 18. hodinou, když Lovčicemi na Hodonínsku zazněly výstřely. Václav T. přijel k domu Jana K. a zastřelil ho. Poté se vrátil domů a zastřelil i sebe.



Atmosféra nenávisti

„To, co se stalo, je to nejhorší, co mohlo. Vyhasly dva lidské životy a v obci panuje atmosféra strachu a nenávisti. Přitom stačilo včas zajít na policii,“ začala Blesk.cz popisovat velmi blízká osoba z okolí vraha Václava T. Redakce její identitu zná, ale respektuje vyžádanou anonymitu.

„Blesk měl správné informace, když jste o činu psali, že Václav byl zamilovaný do Janovy sestry Gábiny. I to, že její rodina tomu bránila. Jan s kamarády Václava několikrát zbil a pak se z toho stala rutina. Říkali jsme Vaškovi, ať to nahlásí na policii, ale on to kvůli Janově sestře odmítal,“ líčila.

Zase ho zbili

Václav T. se přestal úplně zajímat o kulturní dění v obci a na žádné akce nechodil. V sobotu před vraždou proto vynechal i fašankovou zábavu.

„Když z ní Jan s kamarády odešel, cestou zazvonili na Václava. Ten se nepodíval, kdo je za dveřmi, a otevřel. Zase ho zmlátili,“ tvrdí zdroj Blesku. To byla podle všeho poslední kapka. Následující den vzal Václav T. legálně drženou zbraň a Jana K. zastřelil. Pak se vrátil domů, vypil skleničku vína a spáchal sebevraždu.

Ničí, co vysázel

Václav T. před lety vysadil podél silnice ve směru z Lovčic na Ždánice alej trnek. Ovoce z nich si mohl sesbírat kdokoliv. Krátce po vraždě je někdo pokácel. Zřejmě šlo o akt msty.

Na podzim 2022 nechal Václav T. na své náklady vybudovat i posezení v blízkosti trnkové aleje. Vytvořil ho na počest své lásky ke Gábině, sestře Jana K. Obec nyní zvažuje, co s ním, dosud za jeho bezpečnost ručil on. „Ten stůl váží asi půl tuny. Je otázkou, kdo by pak nesl zodpovědnost, kdyby to na někoho spadlo. Budeme to řešit s rodinou Václava T.,“ řekl starosta Lovčic Václav Tvrdý (44, ČSSD).



Sestra si ho sama vybrala

Jak se Blesku podařilo zjistit, láska mezi Václavem T. a sestrou Jana K., propukla před lety poté, co si ho sama opakovaně vybrala při tzv. Šátečkovém tanci. Rodině ale vadil velký věkový rozdíl, který byl více než 30 let.

Následně se vdala za jiného, také o dost staršího muže. S Václavem T. se prý občas zastavila na čaj. „Bylo to přátelské, nebyl v tom žádný podtext,“ říká zdroj Blesku. Pokaždé, když se o tom ale prý její rodina dozvěděla, následovala vendeta.



Blesk zkoušel kontaktovat krátce po tragédii i rodinu Jana K., ta se ale vyjádřit nechtěla. Po zavražděném mladém muži zůstala těhotná partnerka, miminko se má narodit v červnu.