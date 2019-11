Rak

Nezkoušejte nic nového, pokud se na to skutečně necítíte. Na druhou stranu nebuďte až moc stydliví. To se také nenosí. Prospěla by vám zlatá střední cesta. S nadřízeným se nedokážete domluvit a snášíte jeho špatné nálady. Docela trpíte.