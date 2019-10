Beran

Při úterku jste opravdu naštvaní, protože vy makáte na plný plyn a jiní nemají v podstatě do čeho píchnout. To není spravedlivé a možná se i ozvete. Jen si dobře rozmyslete, co řeknete, ať někomu slovně neublížíte. Udržujte si nad vším nadhled a bude líp.