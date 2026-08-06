Statečná zachránkyně dostala od záchranářů plyšového psa Defíka. „Ano, máme ho výhradně pro dětské pacienty, ale uznejte, že tento čin si odměnu zasloužil. My této hrdince děkujeme za její přístup a tleskáme, snad se k ní naše poděkování díky vašemu sdílení dostane,“ uvedla mluvčí jihomoravské záchranky Michaela Bothová. Záchranáři vyzdvihli statečnost ženy, která jako jediná přišla zraněnému na pomoc.

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Operační středisko záchranářů vyslalo na místo vrtulník, inspektora provozu a záchranářskou posádku. „Muž ve voze utrpěl středně těžká zranění a byl po ošetření sanitkou transportován k další péči do Fakultní nemocnice Brno,“ dodala mluvčí.

Policie potvrdila, že k nehodě došlo za nepříznivých povětrnostních okolností při hustém dešti. „Za těchto okolností je při řízení nutná velká obezřetnost,“ řekl policejní mluvčí David Chaloupka.  

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Zdroj: Policie ČR
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Neznámá žena, která po nehodě nabídla pomoc, dostala od záchranářů plyšáka Defíka.
Neznámá žena, která po nehodě nabídla pomoc, dostala od záchranářů plyšáka Defíka.
Autor: ZZS JMK