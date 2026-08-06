Statečná zachránkyně dostala od záchranářů plyšového psa Defíka. „Ano, máme ho výhradně pro dětské pacienty, ale uznejte, že tento čin si odměnu zasloužil. My této hrdince děkujeme za její přístup a tleskáme, snad se k ní naše poděkování díky vašemu sdílení dostane,“ uvedla mluvčí jihomoravské záchranky Michaela Bothová. Záchranáři vyzdvihli statečnost ženy, která jako jediná přišla zraněnému na pomoc.
Operační středisko záchranářů vyslalo na místo vrtulník, inspektora provozu a záchranářskou posádku. „Muž ve voze utrpěl středně těžká zranění a byl po ošetření sanitkou transportován k další péči do Fakultní nemocnice Brno,“ dodala mluvčí.
Policie potvrdila, že k nehodě došlo za nepříznivých povětrnostních okolností při hustém dešti. „Za těchto okolností je při řízení nutná velká obezřetnost,“ řekl policejní mluvčí David Chaloupka.
VIDEO: Policejní hlídka oživila šoféra kamionu po kolapsu