Řidič volkswagenu jedoucí od Ostravy do Bohumína zřejmě nedodržel bezpečnost vzdálenost a narazil do škodovky jedoucí před ním. Její řidič začal z neznámých důvodů brzdit.

„Nárazem byl volkswagen odhozen do protisměru, kde srazil chodce, který se v okamžiku nehody pohyboval u zaparkovaného valníku,“ popsala nehodu policejní mluvčí Daniela Vlčková s tím, že dechové zkoušky u obou řidičů vyšly negativně.

Jeli právě kolem

Na místo vyrazily tři záchranářské týmy, které měly nečekanou posilu. „Místem události krátce po střetu projížděli bohumínští záchranáři, kteří byli na cestě do nemocnice s pacientem na palubě. Jeho stav umožňoval, aby posádka u nehody zastavila a do příjezdu dalších sanitních vozidel poskytovala zraněným potřebnou péči,“ řekl mluvčí záchranářů Lukáš Humpl. Všichni naštěstí utrpěli pouze lehčí poranění.

VIDEO: Srážky pražských tramvají s chodci.

Video
Video se připravuje ...

Srážky pražských tramvají s chodci Dopravní podnik hlavního města Prahy