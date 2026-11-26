Majitelé fešnou půl metru měřící a kilo vážící sovu postrádají od 23. listopadu. V současné době je Sovík již přepeřen, tedy je zbarven více do běla.
„Na obou nohách má obutí, ke kterému jsou připoutány řemínky na přidržení. Na levé noze má Sovík kovový kroužek s číslem CZ179441,“ uvedla policejní mluvčí Eva Michalíková. Policisté pátrají jak po sově, tak po neznámém pachateli.
Mohl ji prodat
Neznámý chmaták mohl sovičku někomu prodat. „Obracíme se i na možného „nového“ majitele, aby nás kontaktoval. Jedná se o zvíře pocházející z trestné činnosti,“ dodala policistka s tím, že jakékoli informace policisté přijmou na lince 158.
„Policisté v dané věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestných činů porušování domovní svobody a krádež. V případě dopadení pachateli hrozí až dvouletý trest za mřížemi,“ uzavřela Eva Michalíková.