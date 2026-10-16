„Na podezřelého muže v Tišnovské ulici nás kolem jedné hodiny ranní upozornila duchapřítomná svědkyně. Na místo okamžitě vyrazily dvě hlídky. Zatímco jeden strážník kontroloval vchod, další prohledával zahradu a nahlížel dovnitř okny. Druhá hlídka zajišťovala prostor z ulice,“ popsal situaci mluvčí strážníků Jakub Ghanem.
Netrvalo dlouho a strážníci objevili rozbitou skleněnou tabuli a další rozbité okno. Brzy jeden ze strážníků zahlédl v domě obezřelého muže. „Pod hrozbou namířené služební zbraně ho vyzýval, aby zůstal stát,“ pokračoval Ghanem.
Pak se ještě pokusil o poslední manévr, když se vydával za někoho jiného a policistům uvedl, že je mu 27 let. Neuvědomil si zřejmě, že jeho fotku znají strážci pořádku už velmi důkladně. „Šlo o známého recidivistu, který tak opět skončil ve výkonu trestu,“ doplnila info mluvčí policie Andrea Cejnková.