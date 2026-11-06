Vražda dokáže nemovitosti pořádně srazit cenu. Nákup domu, ve kterém se odehrál brutální zločin, není pro každého a vyžaduje silný žaludek. Nemovitosti s temnou minulostí, se však na realitním trhu objevují poměrně běžně a jejich prodej má svá specifika. Mnohé zájemce děsí představa, že by měli spát, jíst nebo vychovávat své děti v místech, kde vyhasly lidské životy, často navíc mimořádně krutým způsobem. Právě kvůli této psychologické bariéře a obavám z negativní energie jsou majitelé i realitní kanceláře nuceni jít s cenou výrazně dolů. Často se tak tyto nemovitosti prodávají hluboko pod tržní hodnotou běžných domů v dané lokalitě. Pro kupce, kteří na pověry a „duchy“ nevěří, to ovšem představuje velmi lákavou investici a jedinečnou příležitost, jak si pořídit luxusní vilu či prostorný rodinný dům za zlomek původní ceny. V usedlosti na Svitavsku, kde žena zavraždila své čtyři děti se zase bydlí, stejně tak jako v brněnské řadovce, kde zemřela Simona Monyová.
Tady se vraždilo! Domy s krvavou minulostí se prodávají pod cenou: Luxusní vila se dvěma mrtvými za 15 milionů a...
1.Masakr rodiny v Brně-Ivanovicích
Krvavé běsnění v rodinném domě v Brně-Ivanovicích šokovalo celou republiku v květnu roku 2013. Američan Kevin Dahlgren zde chladnokrevně zavraždil čtyři členy své české rodiny – sestřenici, jejího manžela a jejich dva syny. Těla se následně pokusil spálit v garáži, sedl do taxíku, odjel do Vídně a uprchl do USA. Jednalo se o jeden z nejhorších kriminálních činů v novodobé české historii.
Prostorný dům o pěti místnostech s moderním kuchyňským koutem byl po tragédii dlouhou dobu neprodejný, protože lidi jeho krvavá historie přirozeně děsila. Nakonec se však nemovitost podařilo realitní kanceláři udat za cenu 8,5 milionu korun. Podle sousedů informovala realitka zájemce o všem, co se v domě stalo, přesto si dům našel kupce, kterému tato hrůzná minulost v pořízení nového bydlení nebránila.
2.Záhadná střelba v lovecké vile v Hudlicích
Honosná lovecká vila v osadě Lísek u Hudlic na Berounsku se stala v červnu roku 2016 dějištěm tragédie, kterou se dodnes nepodařilo uspokojivě objasnit. V domě nalezl svědek těla dvou zastřelených mužů – známého místního podnikatele a jeho kamaráda. Policie po čase případ odložila s tím, že šlo s největší pravděpodobností o vraždu a následnou sebevraždu, avšak přesný motiv tohoto krveprolití zůstal navždy záhadou.
Samotná nemovitost je přitom skutečně luxusní – jde o krásnou zrekonstruovanou vilu s venkovní terasou, bazénem a vlastním rybníčkem, která stojí na obřím pozemku o rozloze přes 41 tisíc metrů čtverečních. Právě krvavá minulost ale srazila cenu nemovitosti na pouhých 15 milionů korun, což byla v poměru k velikosti a bohatému vybavení doslova směšná částka. Dům byl nabízen v realitní inzerci jako exkluzivní sídlo, byť se o jeho temném tajemství v okolí velmi dobře vědělo.
3.Smrt spisovatelky Simony Monyové v Brně-Obřanech
V srpnu 2011 se v řadovém domě v Brně-Obřanech odehrála tragédie, při které ubodal svou manželku, známou českou spisovatelku Simonu Monyovou, její muž Boris Ingr. Žena byla po prudké hádce nalezena v kaluži krve v obývacím pokoji, přímo u pohovky. Její vrah byl za tento hrůzný čin odsouzen k patnáctiletému trestu vězení, zatímco rodina se musela vyrovnat nejen se ztrátou, ale i s nelehkým úkolem prodat dům, který vraždu neustále připomínal.
Tento luxusně vybavený řadový domek s dispozicí 6+1 a venkovním bazénem, který byl zkolaudovaný v roce 2006, tak zamířil na realitní trh. Ačkoliv syn spisovatelky zpočátku mluvil o prodeji za částku kolem šesti milionů, realitní kancelář nakonec dům nabízela za bezmála 8,2 milionu korun. Inzerát lákal na exkluzivní bydlení a varoval, že „nemovitost umí překvapit“, což nepochybně platilo i o jejím mrazivém příběhu.
4.Vyvražděná rodina v Tučapech na Táborsku
V listopadu roku 2004 se v obci Tučapy odehrál otřesný zločin, kdy pětadvacetiletý Miloslav Širůček po dlouhodobých sporech zastřelil své rodiče a následně brutálně uškrtil i svého mladšího bratra, kterého zahrabal pod uhlí ve sklepě. Mezi vraždami si navíc pachatel s ledovým klidem odskočil do místní hospody. Za tento krvavý čin si vyslechl trest odnětí svobody na doživotí.
Ačkoliv starousedlíci chodili kolem domu hrůzy s děsem, stavení si nakonec našlo nové majitele. Nemovitost koupil muž se svou tehdejší ženou a vnitřek domu prošel kompletní rekonstrukcí. Nyní v něm spokojeně žije jeho bývalá partnerka se dvěma dětmi. Podle jejich vlastních slov se v domě cítí naprosto šťastní, na negativní energii či duchy nevěří a s hrůznou historií z novin se dokázali bez potíží srovnat.
5.Čtyřnásobná vražda dětí v Širokém Dole
Případ ze Širokého Dolu na Svitavsku patří k těm vůbec nejtragičtějším. V září roku 2011 zde tehdy sedmatřicetiletá Romana Zienertová zavraždila své čtyři děti ve věku od dvou měsíců do osmi let. Mrtvé ratolesti objevil v domě plném krve její bývalý partner. Vražedkyně za tento nepochopitelný akt dostala u soudu doživotí a její zdrcený expřítel se rozhodl místa bolesti co nejrychleji zbavit.
Dům s plochou téměř 300 metrů čtverečních a velkou zahradou byl nabídnut za zhruba 900 tisíc korun, což byla velmi nízká cena i vzhledem k tomu, že stavení disponovalo novou elektroinstalací a kanalizací. Zoufalý majitel v něm dokonce nechal veškeré vybavení, nádobí i rozdělané potraviny přesně tak, jak byly v den vraždy opuštěny. S velkým odstupem času si tuto nemovitost s tragickým osudem shodou okolností koupili mladí manželé, kteří sami vychovávají čtyři děti.
6.Mrtví novorozenci v Dolních Dunajovicích
Nenápadný řadový domek porostlý popínavými rostlinami v Dolních Dunajovicích na Břeclavsku ukrýval děsivé tajemství mladé pětadvacetileté Anny. Ta zde během tří let postupně porodila tři novorozence, které bezprostředně po narození chladnokrevně zavraždila. U soudu se později hájila tím, že zabíjela kvůli svému příteli, synovi majitele domu, který děti nenáviděl. Otec jejího partnera a majitel stavení si v něm navíc přivydělával výrobou drog a sběrem starého železa.
Kvůli obrovským dluhům se dům nakonec ocitl v exekuci a zamířil do dražby s vyvolávací cenou necelý jeden milion korun. Místní obyvatelé se však svorně shodovali, že by v takovém domě nikdy žít nechtěli a představa zabitých nevinných dětí by je nenechala v noci klidně spát. První termín nařízené dražby byl navíc exekutorským úřadem zrušen a nemovitost tak dále čekala na to, zda se najde kupec s dostatečně silnými nervy.
7.Rozčtvrcený manžel v roubence v Heřmanicích
Malebná roubená chalupa v Heřmanicích u Žandova vypadá na inzertních fotografiích jako idylické stavení pro rekreaci, ale v srpnu roku 2021 se stala dějištěm drastického masakru. Pětasedmdesátiletá žena zde tehdy po hádce utloukla svého manžela topůrkem od sekery. Jeho tělo následně rozřezala, několik dní ho pálila v ohništi na zahradě a popel postupně vynášela v kbelících do potoka. Známým pak cynicky tvrdila, že ji muž opustil.
Krásná chata s tmavým dřevěným obložením a starodávným interiérem se později objevila v nabídce realitních kanceláří s prodejní cenou 3,2 milionu korun. Inzerát se pochopitelně zaměřil na estetické kouzlo stavby a o hrůzách, které se na zahradě a uvnitř odehrály, se vůbec nezmiňoval. Pro spoustu zájemců by tak odhalení této temné minulosti po zaplacení milionů korun mohlo znamenat velmi mrazivé a nepříjemné překvapení.
8.Galerie
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