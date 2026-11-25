„Jednotka byla vyslána na záchranu psa z nory na Sedmihoří. Po příjezdu na místo nebylo možné určit jeho přesnou polohu,“ uvedli dobrovolní hasiči z Horšovského Týna.
Jeden z hasičů měl doma hárající fenu jezevčíka a tak jí přivezl k otvoru do nory, aby na místě zanechala pachové stopy. Dříve už se několikrát stalo, že k uvízlému zvířeti se hasiči prokopávali, ale když dopravili hárající fenu k noře, pes sám vylezl ven. Bohužel teď se tak nestalo.
Stále je naděje
Jack Russel teriér Apollo tak dál zůstává uvězněný ve velkém a spletitém labyrintu pod zemí v Sedmihoří, což je „pohoří“ mezi obcemi Mířkov, Velký Malahov a Vidice na Domažlicku.
„Už jsme vše zkusili, teď je to na Apíkovi, zda to dá. Zavlekla mi tam oba dva kluky liška na konci poslední leče. Archiemu se povedlo po čtyřech hodinách vylézt a je zdráv. Apollo má bohužel trable. Je nám hrozně,“ uvedla majitelka. Stále věří, že se svým psem se opět setká.
„Zatím Apa stále nemáme, doufáme, že naděje umírá poslední, myslete na malého bojovníka,“ dodala majitelka. Při záchraně psa pomáhají také dobrovolní hasiči z Mířkova a Staňkova.
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