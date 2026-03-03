Lovecký pes Max se s plnou vervou vydal po stopě postřeleného kance. Jenže v křovinách ho zaujals patrně i nora jezevce a zaběhl do ní. Cestu zpátky nemohl najít, jeho majitel tak zavolal hasiče.
„Nejprve jsme museli upravit a vyčistit křovinatý terén. Na pomoc jsme si přizvali minibagr. K vyhledávání využíváme štěrbinovou kameru,“ popsal zásah mluvčí hasičů Plzeňského kraje Petr Poncar.
Práce to nebyla snadná, jezevec si vykutal jen velmi úzkou noru. Nakonec ale slavili úspěch. Po třech hodinách mohli hasiči majiteli nahlásit: Max je venku. „Má drobnější zranění na čenichu jako důsledek potyčky s jezevcem. Jezevec přežil také, ale zůstal "doma". Jen se po našem zásahu naštvaně přesunul do jiné části nory,“ dodali hasiči.
VIDEO: Hasiči ukázali animaci, na které byla zachycena mimořádně náročná záchrana zraněného jeskyňáře v Rudicích. (11. 1. 2026)
Hasiči ukázali animaci, na které byla zachycena mimořádně náročná záchrana zraněného jeskyňáře v Rudicích. (11. 1. 2026) HZS JMK