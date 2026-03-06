Místo je spjaté také s obchodníkem německé národnosti Oskarem Schindlerem (1908 až 1974), známým tím, že v továrně zachránil 1 200 Židů před smrtí v koncentračním táboře. Továrna, které se po válce začalo říkat Schindlerova, před zabavením majetku patřila právě rozvětvené rodině Löw-Beer.
Doležela navedl jeden z badatelů na stopu několika předmětů z vily rodiny Löw-Beer poblíž Brněnce. „Napsal mi, že ví, kde by se mohl nacházet původní lustr z vily, konkrétně z takzvaného černého pokoje vily,“ sdělil Doležel s tím, že po 2. světové válce byla vila znárodněna a velká část jejího vybavení se rozptýlila neznámo kam.
„Některé věci zmizely, jiné byly rozprodány nebo předány lidem, kteří po válce přišli o domov či rodinu,“ dodal Doležel.
Lustr jako odměna za vojenské zásluhy
To byl případ i lustru rodiny Löw-Beerových. Do rodiny současného majitele se dostal krátce po válce jako součást poválečného odškodnění pro vojáka, který bojoval v řadách 1. československého armádního sboru generála Ludvíka Svobody při tažení od Bílé Cerekve až po Ostravu.
Doležel prozradil, že se s majitelem lustru podařilo najít dohodu. „Lustr bude odkoupen a po více než 80 letech se vrátí zpět do Brněnce, kde vzniká muzeum a fond Archa rodiny Löw-Beer a Oskara Schindlera,“ uvedl.
Ze Schindlerovy továrny muzeum holocaustu
Lustr bude součást muzea, které postupně vzniká ve zbývající části průmyslového areálu původní Löw-Beerovy textilní továrny.
Od roku 2019 má zbývající areál nového majitele. Je jím Švýcar Daniel Löw-Beer, vnuk posledního židovského majitele fabriky, který před nacisty prchnul v roce 1938. V areálu postupně vzniká muzeum holocaustu, které se bude věnovat i osudu lidí zachráněných Schindlerem.
Našel i sochu
Michal Doležel doslova před několika dny významně přispěl i k nalezení sochy, díla italského sochaře Antonia Tantardiniho z 20. let 20. století, které se nacházelo ve vile Augusta Löw-Beera v brněnské ulici Hlinky. Jenže před časem beze stopy zmizelo. Když rodina vypsala milionovou odměnu, podařilo se dílo objevit. Nacházelo se v depozitu Muzea města Brna ve Vyškově.
„Zjistilo se, že je tam bez evidenčního čísla už od roku 2013, kdy se Brno vily zbavilo,“ upřesnil Doležel.„Měli jsme ji tam v depozitu, aniž bychom o tom věděli,“přiznal ředitel Muzea města Brna Zbyněk Šolc.
