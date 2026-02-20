„Ještě předtím, než rodina pátrání po soše zveřejnila, obrátila se na nejrůznější instituce, ale ze všech došla negativní reakce. Rod Löw-Beer se proto rozhodl k vypsání odměny,“ řekl Michal Doležel, který mluví jménem rodiny v ČR.
Zapomenutá ve Vyškově
Po zveřejnění odměny ale zřejmě nastala důkladnější prověrka depozitů. Ukázalo se, že dílo italského sochaře Antonia Tantardiniho z 20. let 20. století je uložena v depozitu muzea ve Vyškově.
„Zjistilo se, že je tam bez evidenčního čísla už od roku 2013, kdy se Brno vily zbavilo,“ upřesnil Doležel. Nastala tak specifická situace ohledně nálezného. „Muzeum se s rodinou domluvilo, že se odměny zřekne,“ pokračoval Doležel.
Chystají se do Česka
Potomci slavné rodiny, kteří žijí v několika evropských zemích, se nyní chystají do České republiky. „Bude to velmi brzy, protože chtějí sochu vidět. Zároveň ohlásí, co se bude se sochou nyní dít a kde bude dočasně umístěna,“ dodal mluvčí rodiny Löw-Beer.
Vila na ulici Hlinky č. 132 je nyní v soukromých rukou, kde je složité dohledat vlastníky. Město Brno společně s rodinou se snaží vilu získat a rekonstruovat. Poté by měla vila už i s navrácenou sochou sloužit návštěvníkům podobně jako jiné slavné vily v Brně, například: Tugendhat, Löw-Beer (sídlili tam jiní členové rodiny slavného rodu) nebo Stiassni.
VIDEO: V Brně se nachází hned několik vil, které patřily významným židovským rodinám, které utekly před nacisty. Tato patřila rodině Stiassni (prosince 2025).
V brněnské vile Stiassni slavili Vánoce i Chanuku. (prosinec 2025) Hynek Zdeněk