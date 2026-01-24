Svatostánek postavený mezi lety 1853 a 1855 podle návrhu rakouských architektů Johanna Romana a Augusta Schwendenweina. vyhořel, trosky nechali okupanti odstranit. Náklady na jejich odvoz dokonce naúčtovali židovské obci.
Po 87 letech se uskuteční letos seriál akcí, které mají její význam oprášit. V březnu vše začne archeologickým průzkumem na místě bývalé synagogy na rohu Přízovy a Spálené ulice.
Nálezy představí veřejnosti
„Vzhledem k tomu, že z budovy nebyl před požárem vystěhovaný žádný mobiliář, předpokládáme, že kromě přesného půdorysu stavby najdeme i jeho části, byť poškozené požárem. Doufáme, že objevíme i některé architektonické prvky budovy," uvedl Michal Přichystal, ředitel Ústavu archeologické památkové péče Brno, který bude průzkum provádět.
Zastupitel Jihomoravského kraje Michal Doležel o zkáze Velké synagogy
Na místě bývalé synagogy, jedné z největších na Moravě, se od jejího zničení nikdy nestavělo. Snahy o připomenutí tragického osud stavby i židovské komunity, vzaly časem za své. Dnešní memorandum o spolupráci mezi zástupci kraje, brněnské židovské obce, archeologů a majitelem pozemku má vše změnit.
Prohlídky, Štetl Fest, Poesiomat
„Dnes, v době znovu narůstajícího antisemitismu považujeme za důležité se k tomuto místu vrátit a otevřeně pojmenovat jeho příběh," zdůraznil předseda Židovské obce Brno Jáchym Kanarek.
Po archeologickém průzkumu plánují v květnu archeologové své nálezy představit. Centrum židovské kultury Štetl plánuje bude od března do června na místě pořádat komentované prohlídky. Na čtyři dny plochu v srpnu oživí festival židovské kultury Štetl Fest, stálou připomínkou synagogy by se na místě měl stát Poesiomat.