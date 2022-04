V Německém domě se nacházela kavárna, pivnice i společenský sál, kde nacisté pořádali opulentní plesy. Pro Brňany se stal znamením okupace. „Na Moravském náměstí probíhá klasický záchranný archeologický průzkum, který vede Muzeum města Brna. Průzkum pozůstatků Německého domu byl již ukončen,“ uvedla mluvčí Brno-střed Kateřina Dobešová.

Symbol okupace

Zachovalé prostory Německého domu objevili archeologové asi dva metry pod povrchem náměstí. Německý dům byl stržen na konci druhé světové války. Poničilo jej bombardování a rozsáhlý požár. Prostor v centru Brna se pak radikálně proměnil a vznikl zde park. Unikátní památka, která se pro Brňany stala symbolem okupace, by měla být po skončení rekonstrukce přístupná veřejnosti.

délka: 00:15.75 Video Video se připravuje ... Za války byl symbolem zla: Zbytky Německého domu v Brně odhalila rekonstrukce Moravského náměstí. Markéta Malá

Nalezené sklepní prostory budou z horní části zabezpečeny betonovou deskou. „Bude chránit to vše pod zemí od zátěže na povrchu parku, aby nedošlo k poškození kleneb ve sklepech. Na betonovou desku bude položena zemina, takže to nijak nenaruší vzhled parku. Dále bude vybudován bezpečný vstup do podzemí,“ upřesnila Dobešová.

Za 131 milionů korun

Opravy parku mají trvat ještě devět měsíců a stát budou 131 milionů korun. Poslední úprava Moravského náměstí se uskutečnila v 70. letech minulého století. „Novou dominantou parku se stane centrální multifunkční plocha s fontánou a vodními prvky, která bude sloužit i ke kulturnímu využití, například pro pořádání divadelních představení, koncertů nebo výstav," řekl starosta Brna-střed Vojtěch Mencl.