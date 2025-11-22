Výstava v prostorách brněnského Sokola I. připomíná jeho pestrý život. „Byl čestný, otevřený, statečný, bouřlivý, horká krev. Ale také kamarád, který nezklamal. Nesnášel nespravedlivost a násilí,“ uvedla jeho praneteř Ivana Gajdošová.
Začínal jako fotbalista v rodných Židenicích, ve 20 letech se ale nadchl pro gymnastiku. Celkem se zúčastnil 58 světových závodů, 20 z nich opanoval. Vystudoval zeměpis a tělesnou výchovu, nejdéle učil na gymnáziu na Slovanském náměstí. „Byl přísný učitel a cvičitel, náročný a nesmlouvavý, ale jeho studenti ho zbožňovali,“ dodala praneteř.
Pohřeb jako manifestace
Po okupaci Československa se zapojil do sokolské organizace Jindra, gestapo ho zatklo v roce 1944 přímo při vyučování. V nacistických káznicích dostal tuberkulózu, po osvobození a převozu domů se přidala rakovina.
Ivana Gajdošová o svém slavném prastrýci Janu Gajdošovi Zdeněk Matyáš
„I těžce nemocný věřil v nový život a chtěl pokračovat jako trenér,“ dodala Ivana Gajdošová. Gajdoš zemřel 19. listopadu 1945. Jeho pohřeb o týden později se stal manifestací nezdolnosti české obce sokolské.
Všestranný sportovec
Během studia na reálce reprezentoval Gajdoš školu jako atlet, krasobruslař, v lyžování, skocích do vody či v házené. V letech 1919 až 1922 byl fotbalistou SK Židenice, hrával v útoku, záloze, zaskočil i v brance. V době dospívání se rozhodl pro gymnastiku. Od roku 1921 reprezentoval Sokol Židenice, poté přestoupil do Sokola Brno 1, kde dosáhl největších sportovních úspěchů.
Po skončení aktivní kariéry se věnoval i amatérské kinematografii a jachtingu. V Brně je po něm pojmenována ulice Gajdošova v jeho rodné čtvrti Židenice. V roce 2018 byl prezidentem Milošem Zemanem in memoriam oceněn Řádem bílého lva.
Vybrané sportovní výkony
O všestrannosti Jana Gajdoše svědčí i jeho atletické výkony: vrh koulí 10,15 metru, hod diskem 34,85 metrů, skok vysoký 170 centimetrů, skok daleký 564 centimetrů, skok o tyči 3 metry, běh na 100 metrů 11,9 sekundy. Na MS tělocvičných jednot v Praze v létě 1938 získal 3x zlato ve víceboji družstev a jednotlivců a v prostných.
Veškerou dokumentaci, fotografie, medaile i zajímavosti ze života Jana Gajdoše schraňuje Muzeum města Brna poté, co je získalo od jeho manželky Jarmily. Aktuální výstava je přístupná veřejnosti v galerii Sokola I. Brno na Kounicově ulici č. 20 do začátku února 2026.