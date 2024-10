Dva týdny pobýval v rámci lékařské mise přednosta Kliniky dětské ORL Dětské nemocnice FN Brno Milan Urík (39) v zambijské Lusace. Odvezl si odtamtud otřesné zážitky v podobě katastrofální hygieny, tristní anestezie, při které pacienti vstávali během operace, i pro Evropana šokujícího nezájmu o osud dětí. Přesto by se do africké země ještě rád vrátil.

Urík působil dva týdny v téměř třímilionovém hlavním městě Lusaka v rámci mise Medevac. „Město je z velké části slum. Nemocnice se nacházela ve staré zanedbané továrně,“ popsal místo svého dočasného působiště.

Největší šok pro něj znamenalo chování dospělých k dětem. „Jsou tam na druhé koleji. Když rodina trpí hladem, dítě dostane jíst až jako poslední. U dětí do věku pěti let to berou tak, že možná přežijí, možná ne,“ doplnil pro Evropany téměř nepochopitelné jednání.



Hygiena? Šílená!

Tam se setkal s případy, které z Evropy už dávno vymizely. „Měli jsme tam třeba paní, která měla oko na boku hlavy jako chameleon, protože jí ho cysta úplně vytlačila,“ uvedl jeden z příkladů.

V nemocnici ho šokovaly hygienické návyky tamních lékařů. Co se týče sterilizace operačních nástrojů, ty totiž tamní doktoři téměř neprováděli. „Nízká je tam i úroveň anesteziologie. Dvakrát mi začal uspaný pacient vstávat během operace,“ přidal nepříjemnou zkušenost.

Jel by zase

Velkým problémem tam byly i časté výpadky elektřiny. „Před odjezdem jsme se dozvěděli, že v jiných dvou nemocnicích, které nemají generátor, zemřelo dva dny předtím přes 20 pacientů. Byli napojeni na přístroje, které kvůli dlouhému výpadku elektřiny nefungovaly,“ řekl Urík.

„Zambijský personál se rychle učil. Bylo by ale potřeba alespoň půl roku, aby opravdu začali dodržovat všechny důležité zásady. Jiné to je s operováním. Jen nám asistovali, byly to složité operace,“ podotkl Milan Urík. I přes všechny mnoho negativních zkušeností a překážek by se rád zúčastnil i další lékařské mise.

