Čtveřice městských policií vyslyšela nabídku brněnských strážníků a připojila se k akci. Přes čtyři desítky strážníků a zaměstnanců Městské policie Brno doplnili další kolegové z Modřic, Šlapanic, Tišnova a Židlochovic. Chtějí tak upozornit na potřebnost dárcovství.

Ředitel jde příkladem

„Strážníci jsou tradičními a pravidelnými dárci. Smyslem tohoto projektu je kromě primárního doplnění krevních zásob také snaha inspirovat k dobročinnosti všechny, kterým to jejich zdravotní stav umožňuje. Nasloucháme výzvám zdravotníků, že počty dárců v dlouhodobém měřítku klesají,“ řekl ředitel Městské policie Brno Luboš Oprchal.

Sám šel příkladem, coby zkušený dárce krve se blíží padesáti odběrům. „Začal jsem už na vojně. Do padesátky odběrů to pochopitelně chci dotáhnout. Je fajn, že se společná akce domluvila.,“ doplnil Oprchal. Na rozdíl od něj nechyběli mezi dárci úplní nováčci.

Krve není nikdy dost

„Je to super. Člověk každý den čte, že krve v nemocnicích je málo. Čím víc lidé se připojí, tím líp,“ svěřil se brněnský strážník Tomáš Hradil. „Je to moje premiéra, obavy jsem neměla žádné. Dám poté relax, do služby jdu až ve středu,“ řekla Lenka Koníčková ze šlapanické služebny.

„Tyto aktivity městské policie samozřejmě vítáme. Věřím, že osloví nejen strážníky, ale motivují i další potenciální dárce,“ ředitel nemocnice dodal Vlastimil Vajdák.

Projekt Jihomoravští strážníci darují krev nejspíš nebude jednorázovou akcí. Například v Brně pořádá městská policie hromadné odběry pravidelně. Při jednom z nich se jí dokonce podařilo najít ve svých řadách hned sedm desítek prvodárců. Dvě třetiny jejích zaměstnanců darují krev opakovaně.