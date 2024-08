Rychlá pomoc

Svědci tragické události s pomocí operátorů tísňové linky zaškrtili Honzovi krvácející končetiny. Na místo neprodleně zamířila z Jihlavy posádka letecké záchranné služby Kryštof 12, Záchranáři dorazili za 10 minut. Žací stroj způsobil mladíkovi devastační trauma končetin, zadní části těla a další drtivá poranění. Janovo přežití označili i lékaři za zázrak.

„Lékařům a sestřičkám jsme moc vděčný, co pro mě udělali,“ řekl Honza Blesk.cz. Při záchraně jeho života lékaři spotřebovali neuvěřitelných 257 transfuzních přípravků a 179 krevních derivátů. V úterý, pět let a jeden měsíc po děsivé události, se Honza do Brna vrátil. Na transfuzním oddělení Fakultní nemocnici totiž daroval krev.

Video Video se připravuje ... Primářka transfuzního oddělení FN u svaté Anny Jarmila Celerová Zdeněk Matyáš

„Je to jen malá splátka za to, co jsem dostal. Chci ostatním říci, aby se nebáli darovat to nejcennější, což krev je,“ svěřil se mladý muž, kterému odebrali 400 mililitrů. Plánuje i další odběry, vše bude ale záležet na jeho zdravotním stavu.

„Honza dostal obrovské množství transfuzních přípravků, je to výjimečný případ. Teď se dostal na druhou stranu barikády a sám krev daruje. Má potřebu to těm dárcům a společnosti vrátit. |Je to neskutečně silný příběh,“ reagovala primářka transfuzního a tkáňového oddělení Fakultní nemocnice v Brně Hana Lejdarová.

Protézy i vozík

Honza se dokázal sžít s protézami, používá je však jen doma. Venku jezdí na vozíku s pohonem. Pomáhá brigádně místní hasičům, posiluje ruce. Protože nemá šanci získat řidičský průkaz, ale rád jezdí na výlety, může se spolehnout na své rodiče. Nejraději má divadlo. Na to, co se stalo 9. července 2019, se snaží v rámci možností zapomenout. „Určitě nechci nic vzdát,“ ubezpečuje mladý muž z Jihlavska.