„Začínal jsem se už smiřovat, že boj o život je prohraný,“ přiznal Lukáš Hurtík. V poslední chvíli jej ale zázračně spasila transplantace kostní dřeně – dárce se našel až v Anglii – a talentovaný umělec přežil!

„V jeho případě byla transplantace kostní dřeně už jediným řešením,“ řekl přednosta Interní hematologické a onkologické kliniky FN Brno Jiří Mayer.

Lékaři a myši přinesli naději

Při léčbě hudebníka použili lékaři unikátních poznatků ze svého myšária! Na laboratorních myších si totiž dopředu vyzkoušeli možné léčebné postupy. délka: 00:51.84 Video Video se připravuje ... Přednosta Interní hematologické a onkologické kliniky FN Brno Jiří Mayer o využití myší v léčbě pacientů. Jiří Nováček

„Speciálně vyšlechtěné laboratorní myši nám neocenitelně napodobují prostředí v těle pacienta. Můžeme tak zkoumat, jaký náš postup má naději na úspěch,“ vysvětlil Mayer.

V případě Lukáše trefili lékaři i s pomocí myšího výzkumu bingo! Hudebník se uzdravil a dál koncertuje. Jde o zázrak. Myeloidní leukémie totiž zabíjí až 90 ze 100 pacientů.

Jak myši pomáhají?

Výzkumníci vloží do imunitně oslabené myši krevní buňky pacienta. „V myši následně roste leukémie a my dostaneme takřka zrcadlově přesný model choroby pacienta. Na něm zkoumáme prvky onemocnění, testujeme léčbu a pozorujeme, co může nastat,“ popsal unikátní metodu výzkumník Martin Čulen.

Snahou je do dvou let zkoušet na myších i ne zcela běžné léky. Když se osvědčí, lze je dávat pacientovi, jemuž jinak dostupná léčba nezabírá.

Chov ve vatičce na tajném místě

Laboratorní myši chovají vědci v Bohunicích na utajeném místě kampusu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Patří jim celá, přísně střežená budova. „Mají u nás all inclusive pobyt. Dostávají speciální krmení i přefiltrovanou vodu. Žijí ve naprosto sterilním prostředí,“ zmínil výzkumník Martin Čulen.

Přísná hygiena a „rozmazlování“ hlodavců jsou nutné, aby byly myši v naprosté pohodě. „Jen tak nám mohou poskytnout materiál k úspěšnému zkoumání,“ vysvětlil Čulen. Laboratorní myši chová jediný ústav na světě, v USA. Párek stojí 10 000 korun. Do Brna se vozí ve speciálních přepravkách v byznys třídě letadel.

Zabiják se neptá na životní styl

Ve FN Brno ročně léčí až 70 pacientů s akutní myeloidní leukemií. Zabijáka pacientů lékaři často zjistí až v pokročilé fázi. U starších lidí bývá šance na vyléčení jen kolem 10 procent.

„Kolikrát vidíme pacienty s tímto typem rakoviny až ve stavu, když umírají. Nemoc, bohužel, nelze ovlivnit zdravým životním stylem ani nijak jinak. Proto je každý nový poznatek v bojí s ní neocenitelný,“ uzavřel Mayer.

Koncert pro myši

Akutní myeloidní leukémie je více typů, na rozdíl od jiných typů rakoviny úspěšně vzdoruje mnoha léčebným postupům. Vyléčený varhaník se proto rozhodl, že se vší pokorou a vděčností uspořádá 5. listopadu v katedrále Petra a Pavla v Brně charitativní koncert pro boj s leukémií.

Výtěžek poputuje na výzkumu tohoto typu rakoviny a pomůže vědcům nakoupit speciální chemikálie i laboratorní zvířata.