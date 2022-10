Neohmataný volant, sedačky dosud nevybalené z igelitu, interiér vymazlený lištami v dekoru dřeva či pruhy na bocích zakončené nápisem Favorit. Vůz v bílém provedení si řecký majitel pořídil v Aténách v roce 1993.

Zatímco Češi v té době s »fávem« podnikali cesty Evropou a auto se na tuzemských silnicích stalo hitem, Řek vůz nevyužíval. Od dealera s ním odjel do garáže a tam stál až donedávna, kdy se dostal do aukce.

Moc jsem ho chtěl

Nyní se dočká prvního skutečné jízdy, možná i závodu. Za v tomto případě astronomických 24 tisíc eur (v přepočtu 589 tisíc korun) ho získal Jiří Mičánek ml., závodník a manažer týmu Mičánek Motorsport powered by Buggyra.

„Chtěl jsem za něj dát maximálně 20 tisíc eur. Pak už jsem ho ale prostě moc chtěl. Taková příležitost se už třeba nikdy nenaskytne. Mám už jednoho závodního favorita a chtěl jsem mít i sériovou civilní verzi auta, která se vedle něj bude pěkně vyjímat,“ vysvětlil Blesku investici. Prodávající slíbil vůz dopravit bezplatně z Atén do Frankfurtu, do Brna se pak dostane na vleku.

Vzpomínky na dětství

„Favorit je auto, se kterým mne maminka vozila do školy, když mi bylo sedm let,“ vzpomíná Jiří Mičánek ml. další důvod, proč auto chtěl. Navíc je to auto, se kterým jsem se učil řídit," vzpomíná.

Ve finále aukce zůstali dva Češi. „Já a můj kamarád autokrosový závodník Boris Vaculík ze Znojma. Na férovku jsme se domluvili, na jakou částku až chceme jít. Já jsem mu řekl, kolik jsem ochoten dát, on, že pro něj je to už příliš a dál jsme cenu nešponovali," přiznává.

S favoritem se Mičánek "pomazlí" už brzy. „Ve čtvrtek jsem ho zaplatil. Do tří týdnů nám jej přivezou do Frankfurtu a pak si ho dovezu do Brna. Takže počítám, že do měsíce.“

„Na autech mě lákají příběhy,“ říká vášnivý sběratel veteránů Ladislav (62). Do Prahy přivezl i vozy…

Jezdit s ním nebude

Favorit projde nejprve důkladnou prohlídkou, zda splňuje stav, ve kterém byl v aukci prezentován. „Musíme se o tom přesvědčit, protože jsem ho kupoval na dálku a fyzicky zatím neviděl. Pak ho vystavíme na automotodromu v Brně vedle našeho závodního favorita,“ uvádí závodník a dodává:

„Popravdě s ním asi jezdit nebudeme, protože jeho exkluzivita je v tom, že má takhle malý nájezd a další ježdění by jeho cenu snižovalo. Možná s ním ale uděláme čestné kolečko na Masarykově okruhu.“

René propadl traktorům: Stoletého Fordsona vypiplal ze šrotu do posledního šroubku

Významný krok pro Škodovku

V současnosti sběrateli oceňovaná Škoda Favorit byla ve své době pro mladoboleslavskou automobilku významným krokem vpřed. Vůz byl představen roku 1987 na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně. Jeho podobu navrhli designéři italského ateliéru Bertone. S náhonem předních kol a motorem umístěným vpředu byl prvním tehdy ještě československým moderním vozem.

Dosahoval rychlosti až 150 kilometrů v hodině. Původně pětimístný hatchback byl v produkci do roku 1994. Bylo od něj odvozeno několik karosářských variant jako Forman, Praktik anebo Pick-Up. Na základě favoritu se vyráběly také elektromobily Škoda Eltra 151.

Škoda Favorit se stala jedním z rozhodujících faktorů při privatizaci automobilky v roce 1991.

VIDEO: Škoda auto chce prodávat už jen elektromobily! Jaké změny se chystají?

délka: 02:21.16 Video Video se připravuje ... Škoda auto chce prodávat už jen elektromobily! Jaké změny se chystají? Videohub