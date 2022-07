Elegance Brouka Kostlivému učarovala už, když byl malý kluk. „Žili jsme v bytovce v Dobřanech a každý tam měl jen škodovky a žigulíky. Táta tehdy koupil starého brouka. Přijel sem s ním z Afriky a tady se mu porouchal. Tehdy mně bylo 8 let,“ vzpomínal Kostlivý.

Jeho otec Jaromír (72) auto opravil. „Jezdili jsme s ním za babičkou do Karlových Varů. Karosérie byla ale děravá, a když pršelo, dovnitř dost teklo. Se sestrou Gábinou, té byly čtyři roky, jsme seděli vzadu a měli na nohou gumovky. Na zemi byla vždy velká louže. Tohle mi zůstalo už navždy v hlavě a vybaví se mi to vždy, když slyším slovo VW Brouk,“ smál se Kostlivý.

Úctyhodná sbírka

Když mu bylo 17 let, pořídil si prvního. „Stál 3000 Kč a byl to takový bastard splácaný ze všeho, co bylo tehdy u nás k mání. Tak třeba páčky v interiéru byly z favorita,“ řekl Kostlivý.

Za rok si koupil druhý vůz, a pak už sbírka jen rostla. Už má jich má celkem 50 a jednu dodávku VW. Své vozy nejdříve parkoval v protiatomovém bunkru na letišti v Plzni – Líních. Když koupil objekt bývalého pivovaru ve Stodu, auta přestěhoval a zřídil v něm soukromé muzeum. To teď v červenci otevřel.

