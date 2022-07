Rak

Vůbec se vám nechce do práce, protože vás to tam nebaví. Povinnosti jsou náročnější a šéfovi se nelíbí, jak je zpracováváte. Po pravdě řečeno toho máte plné zuby. Prospěla by vám změna přístupu, jinak se z toho opravdu zblázníte a nastane problém.