Podle rezortu zdravotnictví, který ještě v prosinci řídil Adam Vojtěch (35, ANO), je právě rok 2022 nositelem největší revoluce za posledních 15 let. To vše díky novele zákona o veřejném zdravotním pojištění, která má umožnit mimo jiné lepší dostupnost hrazených zdravotních služeb. Co vše obsahuje?

5. Hrazená vakcinace

● Nově je plně hrazeno nepovinné očkování proti klíšťové encefalitidě u lidí starších 50 let.

● Došlo i ke změně v úhradě vakcinace proti meningokoku u dětí. V případě skupiny B je nově možné očkování zahájit do 1. roku života dítěte oproti stávajícím šesti měsícům. U dalších skupin A, C, W, Y pak dochází k rozšíření úhrady na děti do 14 let věku, dosud to bylo jen do 2 let.

● Plně hrazené je také očkování proti chřipce pro osoby starší 65 let a zdravotnický personál.