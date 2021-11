Právě kvůli propojení obou nemocí a jejich záludnosti v tom, že se zpočátku téměř nijak neprojevují, chtějí plicní lékaři v rámci nového screeningu rakoviny plic sledovat i CHOPN.

„Každý třetí »zdravý« člověk nad 40 let, který trpí dušností při chůzi do schodů a alespoň deset let kouřil, má dosud nerozpoznanou a neléčenou C H O P N . Nemoc propuká desítky let před tím, než ji člověk plně pocítí. Podobně je tomu s rakovinou plic – ta má sice rychlejší postup, ale projevuje se také velmi pozdě, v době, kdy se nedá operovat,“ říká doc. MUDr. Vladimír Koblížek, přednosta Plicní kliniky LF UK a FN v Hradci Králové.

20 let na dehtu

Pilotní program zaměřený na časný záchyt CHOPN ukázal, že u 55letých a starších osob s 20letou historií kouření a s dechovými obtížemi je dosud neviditelná CHOPN přítomna dokonce v 54 % případů. A právě takoví pacienti zároveň splňují podmínky vstupu do chystaného screeningového programu, zaměřeného na časnou diagnostiku plicní rakoviny. Screening pro rizikové osoby

„Od ledna startuje národní screening plic, kterým by měly projít desítky tisíc rizikových osob. A protože pro vznik a vývoj plicního karcinomu platí podobná rizika jako pro CHOPN a idiopatickou plicní fibrózu, budeme ve screeningu sledovat tyto nemoci společně,“ říká prof. Martina Koziar Vašáková, předsedkyně českých plicních lékařů.

Co je CHOPN

Chronická obstrukční plicní nemoc je nevyléčitelné onemocnění, u kterého dochází k zužování (obstrukci) dýchacích cest vlivem chronického zánětu. Kouření je jedním z hlavních rizikových faktorů.

Kdo má na plicní vyšetření nárok

Praktičtí lékaři vyhledají silné kuřáky ve věku 55–75 let, kteří kouří krabičku denně, a osloví je. Kuřák sám může požádat svého praktického lékaře o toto vyšetření. Na lékaři pak je, aby vystavil doporučení. Vytipovaní lidé absolvují podrobnou cílenou prohlídku v komplexním onkologickém centru. Vyšetření se po čase zopakují. Program by měl trvat pět let a jeho součástí je i odvykání kouření.

Desatero snížení rizika vzniku rakoviny

