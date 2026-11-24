Lidé v předvánočním čase více nakupují, čekají několik zásilek najednou, hledají slevy, prodávají věci na bazarech, a hlavně spěchají. „Právě spěch, emoce a pocit naléhavosti jsou jejich největší zbraně,“ říká Radek Šalša, mluvčí České bankovní asociace (ČBA).
Jak zdůrazňuje, e-šmejdi ani tak nevymýšlejí úplně nové způsoby podvodů, ale ty nejosvědčenější převlékají do vánočních kulis. Navíc jim s věrohodností pomáhá umělá inteligence, takže podvody jsou stále profesionálnější a často se nedají rychle prokouknout. Falešný e-shop, SMS, bankovní aplikace nebo telefonát mohou na první pohled působit velmi důvěryhodně.
Klíčové je zachovat si chladnou hlavu a nedělat unáhlená rozhodnutí. „Před tím, než cokoliv potvrdíte nebo odkliknete, zpomalte. Když jde o vaše peníze, osobní údaje nebo zařízení, nespěchejte. Nejdřív si ověřte, že všechno je skutečně tak, jak se zdá,“ doporučuje mluvčí Šalša.
Kdy vzít rozum do hrsti
E-šmejdi umí skvěle využít, a hlavně zneužít základní lidské emoce, strachy i touhy. Na co sázejí?
●SPĚCH: „Musíte to udělat hned.“ „Je to poslední kus a do svátků už jiný nepřijde.“
● STRACH: „Vaše peníze jsou v ohrožení.“ „Váš účet je napadený!“
● VIDINA SLEVY: „Jen dnes sleva 80 %.“ „Sleva za chvíli končí.“
● AUTORITA: „Volám z banky /policie /ČNB.“
● RUTINA: „Čekáte balíček? Klikněte sem!“ „Je potřeba doplatit 39 Kč.“
● DŮVĚRA: Zneužití známého loga, známé tváře, telefonního čísla, které vypadá jako číslo banky.
● EMOCE: Touha nezklamat blízké, ušetřit, rychle sehnat dárek a mít vše včas vyřešeno.
TIP: O krok napřed s Kybertestem
Myslíte si, že na vás si kyberpodvodníci nepřijdou? Ověřte si, jestli to je pravda a zkuste si udělat Kybertest. Připravila ho Česká bankovní asociace a pravidelně ho aktualizuje, takže poznáte nejnovější triky e-šmejdů dřív, než je vyzkoušejí na vás. Znalosti jsou totiž nejlepší obranou, jak se vyhnout jejich pastem. Stačí navštívit stránky www.kybertest.cz
Tohle NIKDY nedělejte
NEspěchejte, naopak, po jakmile na vás někdo tlačí, abyste jednali okamžitě, zpomalte.
NEklikejte na odkazy v neočekávaných SMS a e-mailech raději neklikejte. Stránky banky, dopravce nebo e-shop si otevřete sami.
NEsdělujte nikomu přístupové údaje k bankovnictví, údaje z karty ani PIN.
NEpotvrzujte v bankovní aplikaci operaci, kterou jste sami nezadali, a které přesně nerozumíte.
NEinstalujte aplikace ani programy pro vzdálený přístup na žádost neznámého člověka.
NEpřevádějte peníze kvůli jejich »ochraně« na cizí bezpečný účet ani je nepředávejte v hotovosti kurýrovi.
NEbojte se při pochybnostech zavěsit a sami zavolat do své banky na oficiální číslo.
Rada: Jednejte rychle!
Naletěli jste? Zadali jste někam své údaje, poslali peníze, potvrdili něco, co jste neměli? Při pochybnostech okamžitě kontaktujte banku a Policii ČR. Čas hraje zásadní roli!
Tohle jsou aktuální triky podvodníků
Nejčastější předvánoční triky e-šmejdů exkluzivně pro Blesk připravila Česká bankovní asociace a Komerční banka.
DOPLATEK K BALÍČKU
Před Vánocemi jedou online nákupy naplno, většina lidí čeká balík. E-šmejdi tak rozesílají falešné SMS nebo e-maily od dopravců o nedoručené zásilce či nutnosti doplatit drobný poplatek. Přiložený odkaz vede na podvodný web, který z obětí vyláká údaje k platební kartě nebo bankovnictví. Varovným signálem je právě nátlak na rychlost v kombinaci se zanedbatelnou částkou, kvůli níž lidé snáze ztratí ostražitost.
Rada: Stav zásilky si ověřte přímo v aplikaci nebo na oficiálním webu dopravce, nikoli přes odkaz ve zprávě.
FALEŠNÉ E-SHOPY A SLEVY
Elektronika za polovinu, všude vyprodané hračky skladem nebo luxusní zboží se slevou 80 %. Falešné e-shopy už nepůsobí amatérsky – mívají profesionální vzhled, obchodní podmínky i IČO a lidi oslovují přímo přes cílenou reklamu na sítích. Samotné firemní údaje ani recenze na webu přitom důvěryhodnost nezaručují; identitu mohou podvodníci zkopírovat od existující firmy a hodnocení si vymyslet.
Rada: Podívejte se na nezávislé recenze, historii obchodu, kontakty a doménu a srovnejte cenu s ostatními prodejci. Čím výhodnější nabídka, tím víc ji ověřujte.
NEOBJEDNANÁ ZÁSILKA NA DOBÍRKU
Domů dorazí zásilka na dobírku. Člověk čeká několik vánočních objednávek, případně si myslí, že mu někdo něco poslal jako dárek, a balíček automaticky zaplatí. Uvnitř může být bezcenná věc, úplně jiné zboží nebo nic. Rada: Před zaplacením zkontrolujte odesílatele a ověřte si, že zásilku skutečně čekáte.
Rada: Před zaplacením zkontrolujte odesílatele a ověřte si, že zásilku skutečně čekáte.
NÁKUP I PRODEJ NA ONLINE BAZARU
Před Vánoci lidé nejen nakupují, ale také prodávají věci na různých online bazarech. »Zájemce«, který se velmi rychle ozve, nabídne, že vše zařídí přes kurýra. Pošle odkaz na údajnou platební nebo přepravní službu, kde má prodávající »přijmout peníze«. Ve skutečnosti má zadat údaje z karty nebo přístup do bankovnictví.
Rada: Při prodeji nepotřebujete nikomu sdělovat číslo karty, CVV ani se přes odkaz přihlašovat do bankovnictví. Při nákupu pak poznáte podvod podle naléhání na poslání peněz předem.
FALEŠNÝ BANKÉŘ ČI POLICISTA
Volající tvrdí, že je váš účet nebo karta v ohrožení, probíhá podezřelá transakce nebo si někdo na vás sjednává úvěr. „Aktuálně jde o hovory, kdy podvodník jménem banky tvrdí, že potřebuje dořešit údajný úvěr na kreditní kartě,“ říká Pavel Šašek, expert Komerční banky na kyberbezpečnost. Následuje naléhání na převod peněz na »bezpečný účet« či výběr hotovost.
Rada: Banka ani policie vás nikdy nenutí převádět peníze na nějaký »bezpečný účet« nebo je někomu předávat.
PIN A KARTA PŘILOŽENÁ K MOBILU
Falešný bankéř zavolá, že je vaše karta ohrožena, a pošle odkaz na údajnou bezpečnostní nebo bankovní aplikaci, kterou si máte nainstalovat, pak přiložit k telefonu platební kartu a zadat PIN. Škodlivá aplikace ale data karty okamžitě přepošle útočníkovi. Ten pak může klidně kdekoliv vybírat peníze z bankomatu, i když máte kartu u sebe.
Rada: Nikdy neinstalujte aplikaci podle pokynu člověka, který nečekaně zavolá nebo napíše, a nepřikládejte kartu k telefonu na jeho pokyn.
NECHTE PENÍZE VYDĚLÁVAT NA VÁNOCE
Investiční a kryptopodvody využívají AI a deepfake technologie, které umožňují vytvářet reklamy s tvářemi a hlasy známých osobností. Po vyplnění kontaktu se ozve »poradce«, který oběť navede k prvním vkladům a často i k instalaci programu pro vzdálený přístup do počítače pod záminkou pomoci. Tím získá kontrolu i přístup k bankovnictví. Varovný je slib nerealisticky vysokého zisku, nátlak a žádost o vzdálený přístup.
Rada: Před investováním si vždy ověřte, zda má daná společnost nebo osoba příslušné oprávnění u ČNB.