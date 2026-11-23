Učitel Jaroslav podvedl 32 důvěřivých žen: Vylákal z nich 18 milionů
Konečně se na mě usmálo štěstí, pomyslela si každá po seznámení s tímhle sympaťákem toužícím po klidném rodinném přístavu, aniž by tušila, že není jediná. Jaroslav Doležal připravil nejméně 32 obětí o zhruba 18 milionů korun.
Když ženy z Prahy, středních či severních Čech narazily na internetových seznamkách na profil Jaroslava Doležala, neměly důvod k obavám. Nevystupoval pod falešnou identitou, naopak jednal pod svým pravým jménem.
Prezentoval se jako abstinent, nekuřák a seriózní muž s vyřešenou minulostí, který hledá pevný vztah. Důvěryhodnost mu dodávala i jeho profese – učil na základní škole v Praze a v minulosti pracoval u vězeňské služby.
Minulost
Ve skutečnosti měl za sebou trestní minulost spojenou s podobnou podvodnou činností a na krku řadu exekucí. Jeho pravou tvář ale ženy poznaly až ve chvíli, kdy už bylo pozdě.
Smyšlenky
Doležal dokázal udržovat několik paralelních vztahů najednou. Partnerky si rychle získával sliby společného bydlení, svatby a rodiny. S pěti z poškozených žen dokonce zplodil dítě. Jakmile si vybudoval důvěru – v některých případech už po týdnu známosti, přišly na řadu prosby o finanční výpomoc.
Jeho historky cílily na soucit a strach o blízké. Tvrdil, že potřebuje peníze na pohřeb otce či příbuzného, na nákladnou léčbu a opravu bytu postižené sestry, nebo se vymlouval na vlastní vážné diagnózy včetně rakoviny varlat či Bechtěrevovy nemoci. Jindy šlo o kauci na společný byt, úhradu škody po dopravní nehodě nebo vyplacení se ze spárů lichvářů.
Bral vše
Částky se pohybovaly od desítek tisíc až po 2,6 milionu korun od jediné ženy.
Když oběti samy peníze neměly, přemluvil je, aby si vzaly půjčky u bank i nebankovních společností. Aby rozptýlil jejich pochybnosti, ochotně podepisoval potvrzení o převzetí hotovosti. Občas dokonce vrátil drobnou splátku – ovšem jen z peněz, které mezitím vylákal z další důvěřivé partnerky.
Zatímco poškozené ženy padaly do dluhových pastí, Doležal většinu z přibližně osmnácti milionů korun, které v letech 2008 až 2017 vylákal od žen, prohrál v hazardu. Podle vyšetřovatelů i soudních znalců trpěl závislostí na kurzovém sázení. Jen ve dvou sázkových kancelářích policie zdokumentovala, že přišel o více než 3,25 milionu korun.
Bez lítosti
Sérii podvodů utnula až v červnu 2016 žena z Děčínska, které Doležal dlužil dva miliony. Obrátila se na policii a děčínští kriminalisté začali rozsáhlý případ rozplétat. V březnu 2017 poslal soud obviněného do vazby a policie zveřejnila jeho identitu. A hlásit se začaly další poškozené – obžaloba nakonec čítala dvaatřicet jmen.
Soud
Krajský soud v Ústí nad Labem poslal Doležala v srpnu 2018 na osm let do vězení. Zohlednil sice posudky znalců o jeho zmenšené příčetnosti v důsledku hráčské vášně, neuvěřil však jeho omluvám. Sám obžalovaný v závěrečné řeči prohlásil, že si ženy za ztrátu peněz mohou samy, protože si neověřovaly, na co peníze z půjček skutečně jdou. Odvolací soud v Praze pak v lednu 2019 vyhověl státnímu zástupci a trest zpřísnil na devět a půl roku odnětí svobody. Kolik peněz poškozeným reálně vrátí, je ve hvězdách...
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