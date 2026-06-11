Vězni v Česku natáčí ilegální videa z basy: Vaření i ostré bitky!

Českými věznicemi se šíří nový trend: Točení na tiktok!
Českými věznicemi se šíří nový trend: Točení na tiktok!
Trestanci do vězení pašují mobilní telefony a tvoří obsah na sociální sítě přímo z cel.
Takto se například vaří ve vězení.
Časté jsou i různé bitky anebo trénink bojových umění.
Autor: Kamil Morávek - 
11. června 2026
11:37

Českým tiktokem se začal šířit podivný trend. Spočívá ve videích, které natočili trestanci přímo za mřížemi pomocí pašovaných telefonů. Točí se při vaření, ale i při bitkách. Na záběrech se nestydí ukazovat tvář. Může jim kvůli tomu hrozit pořádný malér.

Mobilní telefony jsou pochopitelně ve věznicích zakázané. Natáčením videí se tak vězni vystavují možným trestům. Ty mohou být všechno od zabavení telefonu až po prodloužení pobytu za mřížemi. To však vězně nezastavilo v přidávání videí, na kterých jsou vidět i jejich obličeje.

Obsah příspěvků se různí. Občas jde o prosté „vlogy“ z cely, jindy vězni ukazují nějaké své dovednosti. Existuje tak například video, kde trestanec hraje na kytaru a zpívá. Nejčastějším obsahem však bývají rvačky a kupodivu vaření.

O příspěvcích informovala televize CNN Prima News, která o situaci informovala Vězeňskou službu. „Za zaslání uvedených videí děkujeme. Materiály jsme postoupili příslušnému kontrolnímu orgánu Vězeňské služby,“ řekla mluvčí Martina Prunerová.

Podobný případ se týkal například i nechvalně proslulého českého rappera Lea Beránka. Ten při pobytu ve vězení natočil rovnou celou píseň s videoklipem s výstižným názvem Kluci z basy. Za tento kousek si vysloužil prodloužení trestu o rok.

Video  Vězni do cel pašují telefony a natáčí videa na tiktok.  - Tiktok
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Českými věznicemi se šíří nový trend: Točení na tiktok!
Českými věznicemi se šíří nový trend: Točení na tiktok!
Trestanci do vězení pašují mobilní telefony a tvoří obsah na sociální sítě přímo z cel.
Takto se například vaří ve vězení.
Časté jsou i různé bitky anebo trénink bojových umění.

Témata:
vězenívězeňTrendVězeňská služba České republikymobilní telefonTikTokLeo Beránek
Kamil Morávek
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