Hrátky teenagerů skončily tragédií: Kamarádka (†16) se utopila
Několik teenagerů vyrazilo k řece Erft natáčet videa na TikTok. Zábava se ale během vteřin změnila v tragédii. Beatrice spadla do vody, neuměla plavat a už se nevynořila. Záchranáři ji našli až po dvou hodinách.
K neštěstí došlo ve čtvrtek 30. dubna v oblasti bývalé elektrárny Frimmersdorf v německém Grevenbroichu. Skupina šesti přátel zamířila k řece, kde chtěli natáčet videa na sociální sítě. Podle deníku Bild jde o odlehlé místo, kam často míří teenageři i sprejeři.
Beatrice seděla na ramenou jednoho z kamarádů. Podle svědků panovala mezi přáteli uvolněná nálada a nic nenasvědčovalo tomu, že se během okamžiku všechno změní. V jednu chvíli ale chlapec ztratil rovnováhu a oba spadli do vody. Dívka neuměla plavat a nedokázala se udržet nad hladinou. Proud ji okamžitě strhl. V zakalené řece zmizela před očima ostatních a už se nevynořila.
Kamarádi začali panikařit a okamžitě volali na tísňovou linku. Na místo vyrazilo kolem 70 záchranářů včetně potápěčů. Prohledávali úsek řeky metr po metru. Pátrání trvalo zhruba dvě hodiny. Naděje postupně slábla. Nakonec přišla nejhorší možná zpráva. Záchranáři našli tělo šestnáctileté dívky bez známek života. Lékaři už jí nedokázali pomoci.
Druhý den dorazila na místo tragédie zdrcená rodina, aby se s Beatrice rozloučila. Na břehu přibývaly květiny, svíčky i drobné vzkazy. Blízcí se loučili s dívkou, kterou popisují jako přátelskou a usměvavou.
Silné emoce vyústily v dramatickou scénu. Otec zesnulé v náporu smutku skočil do řeky. Příbuzní ho okamžitě vytáhli zpět na břeh a snažili se ho uklidnit. Rodina se navzájem podpírala a hledala oporu jeden v druhém. „Beatrice byla milá a milující. Nejraději trávila čas s přáteli, a to ji teď dovedlo až sem,“ uzavřela její matka s hořkostí.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.