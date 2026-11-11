Evidence tržeb EET 2.0 je zpět: Za chyby hrozí obří pokuty! Odpovědi na nejčastější otázky přehledně

  • Více informací najdete na https://eet.gov.cz/ nebo na infolince Finanční správy k EET na čísle 953 109 109 (po – čt 9 – 17 hod., pá 9 – 14 hod.)
    Více informací najdete na https://eet.gov.cz/ nebo na infolince Finanční správy k EET na čísle 953 109 109 (po – čt 9 – 17 hod., pá 9 – 14 hod.)
    Vrací se elektronická evidence tržeb a s ní nové povinnosti. A za nedodržení pravidel hrozí vysoké pokuty.
    Vrací se elektronická evidence tržeb a s ní nové povinnosti. A za nedodržení pravidel hrozí vysoké pokuty.
    Ondřej Holoubek-Global Payments
    Autor: Radka Růžičková - 
    Dnes
    05:00

    Instalatéři, opraváři nebo třeba kadeřnice by měli zpozornět. Patří mezi stovky tisíc podnikatelů, které čeká od příštího roku obří změna. Vrací se elektronická evidence tržeb a s ní nové povinnosti.  A za nedodržení pravidel hrozí vysoké pokuty.

    Každý pátý podnikatel má podle průzkumu strach, že nepochopí pravidla EET 2.0. Tápou nejen drobní živnostníci, ale i zákazníci. Blesk proto přináší odpovědi na nejčastější otázky. Odpovídá Ondřej Holoubek, mluvčí firmy Global Payments.

  • 1.Co obnáší EET 2.0?

    EET 2.0 je nový systém, ve kterém budou podnikatelé elektronicky posílat Finanční správě základní údaje o platbách. Evidovat se budou hlavně platby, které podnikatel přijme při osobním kontaktu se zákazníkem (například ve své provozovně či obchodě).

    Bude nutné se nějak registrovat?

    Ano. Registrace EET bude probíhat přes DIS+ na portálu MOJE daně. Podnikatel tam oznámí své evidenční jednotky (prodejny, stánky, obchody, atd.) a získá certifikát pro evidenci tržeb.

    Kolik to bude stát?

    Za samotnou evidenci zákon nestanovuje poplatek. Náklady budou záviset na zvoleném řešení. Finanční správa připravuje bezplatnou aplikaci pro nejmenší podnikatele, vedle ní budou dostupná komerční platební a pokladní řešení.

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    Kterých profesí se bude týkat?

    Nejde ani tak o profese, ale o to, jak a kdy jim zákazníci platí. Typicky půjde o restaurace, kavárny a bary, obchody a stánky, hotely, penziony a kempy, kadeřnictví, kosmetické salony a wellness, autoservisy, řemeslníky, instalatéry a opraváře, veterináře, lékaře nebo zubaře, další podnikatele, kteří přijímají platby přímo od zákazníků.

    Je pro EET 2.0 nutný internet?

    Ano, údaje o tržbách se budou elektronicky odesílat Finanční správě. Při výpadku připojení bude možné údaje odeslat dodatečně, nejpozději do 48 hodin.

    Bude potřeba nová pokladna?

    Ne nutně. Pokud vaše současná bude podporovat EET 2.0, může stačit její aktualizace. Evidence už navíc nově nebude vázaná jen na klasickou pokladnu. Podle zvoleného řešení bude možné využít například pokladní systém, terminál, mobil nebo tablet.

  • 2.Které platby se budou evidovat?

    EET se bude vztahovat na tzv. kontaktní platby. Jde o situace, kdy zákazník zaplatí při osobním kontaktu s podnikatelem nebo v obchodě, provozovně nebo stánku. Patří sem např. hotovost, platební karta, karta v mobilu nebo hodinkách, QR platba na místě, šek, poukaz a obdobné způsoby placení. Hotovost se bude evidovat zpravila vždy, i když nedojde k osobnímu kontaktu.

    Příklad 1: Zákazník nechá hotovost v obálce a podnikatel si ji později vyzvedne. Tato platba se musí zaevidovat.

    Příklad 2: Pokud zákaznice zaplatí u kadeřníka kartou, kadeřník bude muset tuto platbu zaevidovat. Stejně tak bude muset řemeslník zaevidovat hotovost, kterou mu zákazník zaplatí na místě po dokončení zakázky.

  • 3.Jak je to s fakturami a převody na účet?

    Pokud podnikatel vystaví fakturu a zákazník ji až následně zaplatí běžným převodem ze svého účtu, bez osobního kontaktu a mimo provozovnu podnikatele, taková platba se evidovat nemusí.

    Příklad: Řemeslník dokončí zakázku a následně zákazníkovi pošle fakturu. Zákazník ji o několik dní později zaplatí běžným převodem ze svého účtu. Tuto platbu řemeslník evidovat nemusí.

    Příklad 2: Pokud zákazník naopak zaplatí řemeslníkovi hned na místě – například hotově, kartou nebo QR platbou – platbu bude potřeba evidovat. A to i tehdy, když k ní řemeslník vystaví fakturu.

    POZOR! Nerozhoduje tedy samotná faktura, ale situace, ve které zákazník zaplatí.

    Kdo nic řešit nemusí?

    Vedle státních a veřejných institucí nebo vybraných finančních institucí se evidence nebude týkat např. OSVČ v režimu EET OFF, některých nevidomých a hluchoslepých podnikatelů, veřejných toalet a také prodeje sladkovodních ryb a souvisejících služeb od 18. do 24. prosince.

    Co je EET OFF?

    EET OFF umožní některým nejmenším OSVČ, aby tržby nemusely evidovat. Místo toho budou ale platit vyšší paušální zálohu. Musí tedy být v 1. pásmu paušálního režimu, mít příjmy ze samostatné činnosti za předchozí rok do 1 milionu Kč a včas se k režimu přihlásit. Přirážka za EET OFF má být 1400 Kč měsíčně.

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  • 4.Hrozí vysoké pokuty

    Za nedodržení nových pravidel hrozí pokuta až 500 000 korun! Jde o tyto případy:

    • Závažné ztěžování nebo maření evidence tržeb — např. systematické neevidování nebo manipulace s pokladnou.
    • Za nezaslání údajů o evidované tržbě — např. když v provozovně evidence vůbec neběží.
    • Za neoznámení provozoven a dalších evidenčních jednotek nebo jejich změn v DIS+.

  • 5.600 000 v evidenci

    Nová elektronická evidence tržeb, tzv. EET 2.0, se bude týkat zhruba 600 000 podnikatelů. Jenže i když o jejím návratu od příštího roku už slyšelo 94 % podnikatelů, jen 48 % má jasno v konkrétních povinnostech. Navíc více než polovina (56 %) podnikatelů, kteří už o obnovení EET slyšeli, se na něj ještě nezačala připravovat. Vyplývá to z aktuálního průzkumu Visa a Global Payments.

    Nejvíc se bojí nejmenší podnikatelé

    Dopadu EET na své podnikání se podle průzkumu nejvíce bojí nejmenší podnikatelé. U těch, kteří mají roční obrat do 300 000 korun, se negativních dopadů obává 38 %, u podnikatelů s obratem nad milion korun je to jen každý pátý (21 %). Ti nejmenší se navíc cítí méně informovaní a mají strach z administrativy.

    Vrací se elektronická evidence tržeb a s ní nové povinnosti. A za nedodržení pravidel hrozí vysoké pokuty.

    Víte, že…

    Nová EET na rozdíl od předchozí verze nebude vyžadovat povinné tištění účtenek? Při osobním prodeji ale bude nutné evidovat všechny typy plateb, včetně bezhotovostních. Evidence se naopak nebude vztahovat vztahovat například na běžné platby převodem na účet nebo online platby v e-shopu.

    Zákazník změnu nepozná

    Z pohledu zákazníka se s EET 2.0 prakticky nic nemění. Evidenci řeší podnikatel, zákazník se nikde neregistruje ani nemusí dělat nic navíc. EET samo o sobě nezavádí automatický tisk účtenky ke každému nákupu (jako předešlé EET). Zákazník má ale právo na doklad o nákupu. Pokud o něj požádá, prodávající mu ho musí vydat. „Tahle povinnost jen vychází ze zákona o ochraně spotřebitele a platí nezávisle na EET,“ dodává mluvčí Holoubek. Více informací najdete na https://eet.gov.cz/

  • 6.Harmonogram

    • 1. listopadu - zpřístupnění EET 2.0 v portálu MOJE daně a možnost generování certifikátů
    • 1. prosince 2026 – Spuštění webové aplikace MOJE EET určené pro malé podnikatele
    • 1. ledna 2027 – zahájení provozu EET 2.0 (leden má fungovat jako pilotní měsíc)
    • 1. února 2027 – plánovaný ostrý provoz

  • 7.Krok za krokem k přihlášení

    Co je nutné udělat před spuštěním evidence:

    Ověřte u dodavatele, zda vaše současné řešení bude podporovat EET 2.0. Pokud ne, vyberte nové.

    Přihlaste se do DIS+ na portálu MOJE daně.

    Nahlaste své provozovny nebo jiná místa, kde budete přijímat evidované platby (»evidenční jednotky«).

    Vygenerujte si EET certifikát a nahrajte ho do svého platebního nebo pokladního řešení (terminálu, mobilní aplikace apod.).

    Od spuštění EET začněte platby evidovat. O odesílání údajů Finanční správě se následně postará zařízení nebo aplikace.

    Vrací se elektronická evidence tržeb a s ní nové povinnosti. A za nedodržení pravidel hrozí vysoké pokuty.

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    POZOR! Vygenerovaný EET certifikát musíte mít před přijetím první evidované platby.

    Rada: Jak propojit EET s platebním terminálem

    Pokud terminál podporuje EET 2.0 (ověříte u dodavatele platebního řešení), nahrajete do něj EET certifikát (vygenerovaný v DIS+ na portálu MOJE daně) a nastavíte evidenci tržeb podle pokynů dodavatele. Terminál pak při platbě odešle potřebné údaje Finanční správě.

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    Více informací najdete na https://eet.gov.cz/ nebo na infolince Finanční správy k EET na čísle 953 109 109 (po – čt 9 – 17 hod., pá 9 – 14 hod.)
    Více informací najdete na https://eet.gov.cz/ nebo na infolince Finanční správy k EET na čísle 953 109 109 (po – čt 9 – 17 hod., pá 9 – 14 hod.)
    Vrací se elektronická evidence tržeb a s ní nové povinnosti. A za nedodržení pravidel hrozí vysoké pokuty.
    Vrací se elektronická evidence tržeb a s ní nové povinnosti. A za nedodržení pravidel hrozí vysoké pokuty.
    Ondřej Holoubek-Global Payments

Témata:
poradnarpsnplatbaprůzkumFinanční správaobchoddaňelektronická evidence tržebřemeslníkGlobal Payments
Radka Růžičková
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