EET 2.0 je nový systém, ve kterém budou podnikatelé elektronicky posílat Finanční správě základní údaje o platbách. Evidovat se budou hlavně platby, které podnikatel přijme při osobním kontaktu se zákazníkem (například ve své provozovně či obchodě).
Bude nutné se nějak registrovat?
Ano. Registrace EET bude probíhat přes DIS+ na portálu MOJE daně. Podnikatel tam oznámí své evidenční jednotky (prodejny, stánky, obchody, atd.) a získá certifikát pro evidenci tržeb.
Kolik to bude stát?
Za samotnou evidenci zákon nestanovuje poplatek. Náklady budou záviset na zvoleném řešení. Finanční správa připravuje bezplatnou aplikaci pro nejmenší podnikatele, vedle ní budou dostupná komerční platební a pokladní řešení.
Kterých profesí se bude týkat?
Nejde ani tak o profese, ale o to, jak a kdy jim zákazníci platí. Typicky půjde o restaurace, kavárny a bary, obchody a stánky, hotely, penziony a kempy, kadeřnictví, kosmetické salony a wellness, autoservisy, řemeslníky, instalatéry a opraváře, veterináře, lékaře nebo zubaře, další podnikatele, kteří přijímají platby přímo od zákazníků.
Je pro EET 2.0 nutný internet?
Ano, údaje o tržbách se budou elektronicky odesílat Finanční správě. Při výpadku připojení bude možné údaje odeslat dodatečně, nejpozději do 48 hodin.
Bude potřeba nová pokladna?
Ne nutně. Pokud vaše současná bude podporovat EET 2.0, může stačit její aktualizace. Evidence už navíc nově nebude vázaná jen na klasickou pokladnu. Podle zvoleného řešení bude možné využít například pokladní systém, terminál, mobil nebo tablet.
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